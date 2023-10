Obłędna szarlotka na kruchym cieście. Sprawdzony przepis

Szarlotkę można przygotować na mnóstwo rozmaitych sposobów. Wiele osób urozmaica standardowe receptury, tworząc różne wariacje na temat tradycyjnych wypieków. Nie znaczy to jednak, że klasyczne ciasta odeszły w zapomnienie. Nic bardziej mylnego. Wciąż mają pokaźne grono zwolenników. My polecamy przepis na szarlotkę na kruchym cieście.

Przepis: Szarlotka na kruchym cieście Tradycyjna szarlotka na kruchym cieście z pewnością zadowoli nawet najbardziej wybrednych smakoszy, zwłaszcza, jeśli upieczesz ją według tego przepisu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Czas gotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 250 Składniki 350 g mąki pszennej,

200 g masła,

1 jajko,

1/4 szklanki cukru,

8 g proszku do pieczenia,

1,5 kg jabłek,

szczypta cynamonu

cukier puder, szczypta soli (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie ciasta kruchegoWeź dużą miskę. Umieść w niej mąkę, jajko, cukier, pokrojoną na mniejsze części kostkę zimnego masła, a także proszek do pieczenia i sól (opcjonalnie). Zagniataj ciasto rękoma. Możesz też wyrabiać je na stolnicy lub blacie. Z ciasta uformuj kulę. Zawiń je folią spożywczą i włóż do lodówki na godzinę. Przygotowanie jabłekJabłka umyj, obierz ze skóry i zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Odciśnij z nich sok, na przykład przez gazę lub ściereczkę z bawełny. Dodaj do nich cynamon. Przygotowanie szarlotkiWyjmij ciasto kruche z lodówki. Podziel je na dwie części i jedną odłóż z powrotem do lodówki. Boki formy wysmaruj masłem, a jej dno wyłóż papierem do pieczenia. Ułóż ciasto w formie. Na tak przygotowany spód połóż starte i odciśnięte z soku jabłka. Wykorzystaj drugą połowę ciasta kruchego do udekorowania ciasta. Możesz je zetrzeć na tarce albo pokroić je w cienkie paski i na wierzchu szarlotki zrobić szachownicę. Pieczenie szarlotkiCiasto włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec przez godzinę maksymalnie 70 minut. Po upieczeniu i przestygnięciu ciasta możesz posypać je cukrem pudrem.

Jakie jabłka na szarlotkę na kruchym cieście są najlepsze?

Do szarlotki na kruchym cieście najlepiej nadają się papierówki, a także jabłka odmiany Ligol lub Lobo. Jeśli preferujesz niezbyt słodkie nadzienie, sięgnij po antonówkę lub szarą renetę, która ma bardziej kwaśny smak. Pamiętaj, że wybór owoców do wypieku nie powinien być dziełem przypadku. Jabłka to jeden z najważniejszych składników szarlotki, który znacznie wpływa na jej finalny smak. Zwróć uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię – te surowce powinny pochodzić ze sprawdzonego źródła. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup owoców uprawianych w sposób ekologiczny, bez udziału pestycydów i substancji chemicznych.

Jak przechowywać ciasto kruche na szarlotkę?

Boisz się, że zrobienie tradycyjnej szarlotki zajmie ci zbyt dużo czasu? W takim razie podziel przygotowania na etapy. Bazę wypieku, czyli ciasto kruche, możesz przygotować wieczorem, a następnego dnia upiec pyszny deser. Zagnieć ciasto, owiń je folią spożywczą (by nie przeniknęły do niego inne zapachy) i włóż do lodówki. A kiedy już będziesz robić szarlotkę, zagnieć je raz jeszcze i postępuj dalej według przepisu. Surowe ciasto kruche na szarlotkę trzymaj w lodówce nie dłużej niż 5 dni. Możesz je też zamrozić i przechowywać w takiej formie nawet do 3 miesięcy. Pamiętaj, że do zamrożenia nadaje się tylko świeżo zagniecione ciasto.

Czytaj też:

Najlepsza szarlotka z budyniem. Przepis, który zawsze wychodziCzytaj też:

Omlet szarlotka jest obłędny. Przepis na ekspresowe danie z jabłkami