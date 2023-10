Jak obrać czosnek? Trzy sposoby na łatwe obieranie czosnku

Trudno wyobrazić sobie kuchnię bez świeżego czosnku, który dodaje smaku i aromatu wielu potrawom. Jednak samo obieranie czosnku, szczególnie jeśli potrzebujesz więcej, niż jeden ząbek, może wywołać lekką frustrację: to klejące się palce i ciężko schodzące łupinki. Są jednak sposoby, aby czosnek obrać naprawdę łatwo.

Obieranie czosnku w słoiku

To doskonały sposób, jeśli potrzebujesz mieć całe, obrane ząbki czosnku. Wystarczy podzielić główkę czosnku na ząbki i wrzucić je do słoika. Zakręcić i przez dłuższą chwilę energicznie potrząsać. Łupinki powinny same odejść od ząbków. A nawet jeśli cokolwiek zostanie, dużo łatwiej zejdzie. To dobra metoda, kiedy potrzebujesz więcej ząbków czosnku.

Obieranie czosnku w mikrofali

Łupinka z czosnku łatwo zejdzie, jeśli podgrzejesz ząbki w mikrofali. Wystarczy 10-20 sekund (krócej, jeśli to pojedyncze ząbki, dłużej, jeśli wkładasz całą główkę). Po podgrzaniu czosnek łatwo powinien oddzielać się od łupinek. Ta metoda się sprawdzi, jeśli chcesz wykorzystać czosnek do dalszej obróbki termicznej.

Zgniatanie czosnku na desce

To prosta i szybka metoda, która sprawdzi się, jeśli siekasz czosnek na mniejsze kawałki albo po prostu – nie potrzebujesz, aby ząbki były całe. Wystarczy położyć ząbek czosnku na desce i energicznie zgnieść go płaską stroną noża (połóż nóż na czosnku i uderz pięścią tak, aby ząbek się rozgniótł). Po takim zabiegu wystarczy jedynie odrzucić łupinki.

Czy można wykorzystać czosnek bez obierania?

Czosnek bez obierania? Jak najbardziej! Całe ząbki czosnku (a wręcz całe główki) możesz wykorzystać jako dodatek do pieczonych potraw (mięs, warzyw, ryb). Co więcej – upieczony w łupinkach czosnek to prawdziwy rarytas. Wystarczy ścisnąć ząbek (główkę), aby upieczony miąższ wyszedł. Można go wykorzystać do doprawiania zup i sosów albo rozsmarować na kanapce z odrobiną soli.

