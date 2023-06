Jeden popularny błąd sprawia, że czosnek traci swoje cenne właściwości. Czego trzeba się wystrzegać?

Dobroczynne właściwości czosnku znane są od lat. Działa on bakteriobójczo i przeciwwirusowo, dlatego często stosuje się go w przebiegu infekcji oraz w celu wzmocnienia odporności. Nie bez powodu uznawany jest za naturalny antybiotyk. Z łatwością można go „przemycić” w wielu potrawach – to idealny dodatek do zup, warzyw, ale też marynaty do mięsa. Można dodać go również do różnego rodzaju dań z makaronem, ryżem, zapiekanek, tart i sosów. Jeżeli jednak będziemy obchodzić się z czosnkiem w nieodpowiedni sposób – korzyści dla organizmu będą znacznie mniejsze.

Popularny błąd, przez który czosnek traci swoje cenne właściwości

Zanim zjemy czosnek – bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio go przygotować. Choć niektórzy lubią go kroić w plasterki i czuć w potrawie – ten sposób jest błędny. Czosnek trzeba zmiażdżyć lub naprawdę bardzo drobno pokroić – tylko wtedy będziecie mogli skorzystać z zawartych w nim witamin. Substancjami podtrzymującymi prozdrowotne cechy czosnku są alliina i allinaza. W wyniku ich połączenia tworzy się allicyna, odpowiadająca za prozdrowotne działanie tego warzywa. Zacznie ona jednak działać dopiero gdy go zmiażdżycie lub drobno pokroicie (im drobniej, tym lepiej). Dodatkowo substancja ta uwalnia się po około 10 minutach – dlatego tak przygotowany czosnek warto odłożyć na chwilę na bok, zanim na przykład wrzucicie go na patelnię. Do siekania czosnku najlepiej jest używać przyrządów ceramicznych, ponieważ allicyna reaguje chemicznie z metalami, a jej działanie jest wtedy osłabione.

Prozdrowotne działanie czosnku

Czosnek ma wiele właściwości prozdrowotnych – wzmacnia układ odpornościowy, ale to nie wszystko. Dodatkowo jest silnym przeciwutleniaczem, który poprawia krążenie. Wspomaga też trawienie i niszczy pasożyty w jelitach. Hamuje także rozwój bakterii. Wpływa korzystnie na pracę układu pokarmowego, dzięki czemu usprawnia pracę jelit i zapobiega powstawaniu wzdęć. Spożywanie czosnku może także obniżać ciśnienie krwi. Warzywo to wykazuje również właściwości przeciwzakrzepowe. Wprowadzenie czosnku do diety działa więc bardzo korzystnie na nasz organizm. Istotne jest jednak to, żeby wybrać dobry czosnek.

Jak przechowywać czosnek?

Jak przechowywać czosnek? Powinien leżeć w suchym oraz chłodnym pomieszczeniu (w temperaturze pokojowej), dlatego z pewnością nie powinna być to lodówka. Możecie go trzymać na przykład na półce z przyprawami lub zawiesić cały jego warkocz na ścianie. Jeżeli jednak będziecie go przechowywać w zbyt niskiej temperaturze – stanie się on miękki, szybko się zepsuje, a do tego straci swoje walory smakowe.

Obrany czosnek przełóżcie do szczelnego pojemnika, a następnie do lodówki. Jeśli macie nadmiar tego warzywa – możecie go też zamrozić. W jaki sposób to zrobić? Obierzcie czosnek, posiekajcie, a następnie dodajcie odrobinę bulionu lub wody i przełóżcie na tackę do lodu. W ten sposób takie zamrożone kostki mogą być trzymane w zamrażalniku do miesiąca bez ryzyka utraty smaku.

Czytaj też:

Czy truskawki trzeba myć wodą z sodą oczyszczoną? To powinieneś wiedziećCzytaj też:

Chcesz zrzucić zbędne kilogramy i pozbyć się wzdęć? Posypuj potrawy bazylią