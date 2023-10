Jak prawidłowo kroić pomidory w plastry? Zawsze robiłam to źle, też pewnie popełniacie błąd

Pomidory są jednymi z ulubionych warzyw w naszym kraju. Wykorzystuje się je do różnego rodzaju potraw, ale też sałatek czy po prostu kanapek. W wielu daniach ich wygląd odgrywa istotną rolę – w końcu ma zachęcić do jedzenia. Niestety, plasterki pomidorów są niekiedy „rozlane” i odbierają apetyczny wygląd całemu daniu. Krojenie pomidorów wydaje się czymś banalnie łatwym, jednak tylko w teorii. W praktyce okazuje się, że bardzo wiele osób robi to w nieodpowiedni sposób. W konsekwencji plasterki pomidorów łatwiej się rozlatują. Znamy jednak patent, by prezentowały się naprawdę dobrze. Warto też wiedzieć, jakie pomidory należy wyrzucić, ponieważ mogą nam zaszkodzić.

Jak prawidłowo kroić pomidory w plastry?

Każdy kroi pomidory w taki sposób, jak jest mu po prostu wygodnie, jednak poszarpana skórka lub wyciekający sok z plasterków pomidorów mogą być dość irytujące. Okazuje się, że odpowiada za to zły sposób krojenia pomidorów. Prawidłowo powinno się to robić „w poprzek”.

Jak dokładnie należy kroić pomidory? Najpierw musicie więc położyć pomidora „na boku”, a następnie pokroić go w poprzek, rozpoczynając od tyłu. W ten sposób plastry pomidora będą pozbawione niesmacznych, białych części. Dodatkowo, dzięki temu miąższ zostanie w plasterku, a nie wypłynie. Plasterki warzywa będą też prezentować się znacznie bardziej estetycznie. Dzieje się tak, ponieważ wewnętrzne struktury pomidora zostają zachowane i utrzymują go w całości.

Sposób na idealne plastry pomidora: odpowiedni nóż

Cienkie i perfekcyjnie okrągłe plastry pomidora uzyskacie również, gdy użyjecie do tego odpowiedniego noża. Niestety, musicie skończyć z krojeniem tego warzywa jakimkolwiek nożem wyciągniętym z kuchennej szuflady. Najlepiej w tym celu sprawdzi się nóż do chleba – chodzi o duży nóż z ostrymi ząbkami.

Dzięki temu sok podczas krojenia pomidora nie będzie się rozbryzgiwał po całej kuchni, a wasze plasterki wyjdą idealnie równe z nienaruszoną skórką. Krojenie ułatwi wam też użycie stabilnej deski do krojenia – ważne jest, by nie chwiała się ona na blacie, przez co łatwiej będzie wam zachować precyzję. Istotne jest też, aby używać płynnych ruchów noża – wtedy uzyskacie równomierne plastry pomidora.

Trik na łatwe krojenie pomidora w plastry

Możecie wykorzystać jeszcze jeden trik, dzięki któremu krojenie pomidora w plasterki będzie znacznie prostsze. Wystarczy, że w środek tego warzywa wbijecie widelec. Następnie musicie trafić nożem w przestrzeń między zębami widelca – to sprawi, że plastry będą równe, ale też odpowiedniej grubości (czyli nie zbyt cienkie i nie zbyt grube). Co więcej, ta metoda przyspieszy cały proces krojenia pomidorów.

