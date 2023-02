Takie pomidory od razu wyrzuć! Mogą zaszkodzić tobie i twoim bliskim

Pomidory to jedne z najzdrowszych warzyw i prawdziwa skarbnica cennych związków odżywczych. Możemy cieszyć się ich smakiem o każdej porze roku, jednak najlepsze i najzdrowsze są pomidory gruntowe. Znajdziemy w nich m.in. witaminę C, potas, magnez, wapń i żelazo.

Nie tylko świeże pomidory są zdrowe. Jeżeli poddamy je obróbce termicznej, zyskamy cenne źródło bardzo silnego przeciwutleniacza, którym jest likopen. W sezonie na pomidory możemy przygotować domową passatę lub ketchup i wykorzystać w chłodniejsze dni, ciesząc się smakiem lata.

Niestety, zarówno świeże pomidory, jak i przetwory z pomidorów dość szybko się psują. Jak rozpoznać, że nadają się do wyrzucenia?

Jakie pomidory nie nadają się do jedzenia?

Pomidory różnią się pod względem wielkości, kształtów i kolorów. Warzywa te łatwo możemy obić, co przyśpiesza proces ich gnicia. Wystarczy niewielkie uszkodzenie skórki pomidora, aby przez kilkanaście godzin rozwinęła się bardzo szkodliwa dla zdrowia pleśń.

Jeżeli pomidory tracą jędrność, zaczynają puszczać sok i przyciągają muszki owocówki, to nadają się do wyrzucenia, bo zaczęły gnić. O procesie gnicia świadczy także nieprzyjemny, kwaśny zapach.

Jeżeli pomidor jest tylko pomarszczony, nie są na nim widoczne uszkodzenia, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu i nie ma na nim żadnych podejrzanych plam, to nadal nadaje się do wykorzystania. Trzeba jednak dokładnie przyjrzeć się jego wnętrzu, bo czasami pomidory zaczynają psuć się od środka – warto przyjrzeć się pestkom pomidora, czy nie zmieniły koloru na czarny lub szary i nie są pokryte nalotem pleśni.

Co najważniejsze – nadgniły lub nadpleśniały pomidor nie nadaje się do spożycia. Odkrojenie fragmentu warzywa nie spowoduje, że pozbędziemy się szkodliwych toksyn, które znajdują się w całym warzywie. To samo tyczy się spleśniałych przetworów z pomidorów, które nadają się jedynie do wyrzucenia.

Jak przechowywać pomidory?

Pomidory najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej. Po włożeniu do lodówki często tracą smak i stają się bardziej wodniste. Jeżeli kupimy więcej pomidorów, niż możemy od razu zużyć, to najlepiej przechowywać je na półce w spiżarni. Warto pamiętać, że pomidory to warzywa nietrwałe – dojrzałe, miękkie pomidory przetrwają jedynie 2-3 dni.

Zielone pomidory, które nie zdążą dojrzeć latem, możemy zebrać – pozostawione w ciepłym, słonecznym miejscu, nabiorą smaku i aromatu. Trzeba pamiętać, że zielone pomidory nie nadają się do spożycia na surowo, bo zawierają szkodliwą solaninę.

