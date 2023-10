Sok z pomidorów (i nie tylko) na płaski brzuch. Piłam regularnie, a kilogramy leciały w dół

Odchudzanie dla wielu osób jest ciężkim procesem, który wymaga wyrzeczeń. Najważniejsza jest wtedy zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna. Żeby zgubić zbędne kilogramy, możecie też wzbogacić swój jadłospis o różnego rodzaju soki, które wam w tym pomogą. Najlepszym rozwiązaniem są soki warzywne, które są świetnym źródłem witamin i składników mineralnych. W przeciwieństwie do owoców mają też znacznie mniej cukrów prostych, które podbijają ich kaloryczność. Koniecznie spróbujcie też czerwonego koktajlu na odchudzanie, którego głównym składnikiem są buraki. Jeśli macie ochotę na nieco słodszy napój – wybierzcie pomarańczowy koktajl z imbirem i kurkumą.

Sok pomidorowy idealny na odchudzanie

Dobrze skomponowany sok ze świeżych warzyw będzie nie tylko wspomagał proces odchudzania, ale stanie się też smaczną przekąską w ciągu dnia, będąc zdrowym urozmaiceniem codziennej diety. Dzięki niemu można uzupełnić ewentualne braki najważniejszych składników odżywczych, ale też pozbyć się ochoty na słodkie przekąski. Ważne jest jednak, aby utrzymywać zrównoważoną dietę, która zawiera różnorodne składniki odżywcze i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb kalorycznych i żywieniowych danej osoby.

Przepis: Odchudzający sok z 4 składników Ten sok na odchudzanie nie tylko pomoże wskoczyć w ulubione spodnie, ale też dostarczy wam wielu cennych witamin. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 łodygi selera naciowego,

3 pomidory,

2 ząbki czosnku,

kilka świeżych listków bazylii. Sposób przygotowania Przygotujcie warzywa na sokNajpierw umyjcie warzywa oraz przepłuczcie wodą świeże listki bazylii. Pokrójcie wszystkie składnikiPomidory, łodygi selera naciowego i ząbki czosnku pokrójcie na mniejsze części. Wyciśnijcie sokWrzućcie wszystkie składniki do komory wyciskarki i wyciśnijcie sok.

Dlaczego warto pić sok z pomidorów podczas diety?

Sok, w którym główną rolę odgrywają pomidory, jest stosunkowo niskokaloryczny, co oznacza, że można go spożywać bez dużego wzrostu dziennej porcji kalorii. Dodatkowo pomidory są dobrym źródłem błonnika, a sok pomidorowy, zwłaszcza ten z miąższem, zachowuje część tej zawartości. Błonnik zwiększy uczucie sytości, co z kolei może ograniczyć spożycie innych kalorycznych potraw.

Pomidory mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że ich spożycie nie powoduje gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi. Może to pomóc w kontrolowaniu apetytu i unikaniu uczucia głodu po spożyciu soku pomidorowego. Taki sok zawiera także antyoksydanty, które oczyszczają nasz organizm z toksyn. Jego picie wpływa również na przyspieszenie metabolizmu. Ważnym elementem tego soku na odchudzanie, poza pomidorami i selerem, jest także czosnek, który poprawia ukrwienie i dotlenienie mięśni, co jest szczególnie istotne w czasie wysiłku fizycznego.

Ważny składnik soku na odchudzanie: seler naciowy

Istotnym składnikiem pomidorowego soku na odchudzanie jest seler naciowy. Sprawia on, że smak tego napoju jest znacznie ciekawszy, ale to nie wszystko. Seler pobudza przemianę materii, a to z kolei ułatwia odchudzanie i pozbycie się nadprogramowych kilogramów.

Jest to także warzywo niskokaloryczne. Mimo niewielu kalorii zawiera on jednak dużą ilość witamin i składników mineralnych, co świetnie wpłynie na nasze zdrowie. Seler dostarcza różne składniki odżywcze, takie jak witamina K, witamina C, potas, kwas foliowy i wiele innych. Te substancje odżywcze są ważne dla utrzymania zdrowia organizmu podczas diety odchudzającej.

