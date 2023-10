Kultowa sałatka rybna w Biedronce. Co to jest słowacka treska i z czym ją jeść?

Skład tradycyjnej treski jest prosty – sałatka powstaje z gotowanego mięsa ryb, warzyw, majonezu i jest doprawiona octem. To sałatka, której historia sięga czasów po drugiej wojnie światowej, kiedy to władze ówczesnej Czechosłowacji chciały zwiększyć wśród obywateli spożycie zdrowych ryb morskich.

Treska, czyli proste danie o wielkiej mocy

"Treska, obowiązkowo s rožkom, czyli z rogalem to królowa barów mlecznych i bufetów. Często serwowana na tekturowej tacce, w kubku czy w woskowym papierze. Zawsze sprzedawana na wagę, dopiero w ostatnich latach zagościła także na półkach supermarketów – w specjalnych opakowaniach" – pisał o kultowej sałatce Andrej Ivanič w „Monitorze Polonijnym” z października 2021. Recepturę sałatki z dorsza, marchewki, cebuli, majonezu i octu wymyślił w latach 50. ubiegłego wieku słowacki kucharz Július Boško. Sałatkę szybko pokochał cały kraj i dziś mówi się o niej nie inaczej, jak narodowa, kultowa i legendarna.

Jak jeść treskę?

Oczywiście treskę najlepiej jeść z dobrym pieczywem (my szczególnie polecamy do niej domowe bułeczki śniadaniowe). Rewelacyjnie smakuje na chrupiących grzankach i tostach. Sałatka doskonale sprawdzi się na imprezowe przekąski: możesz nałożyć ją na kawałki świeżej bagietki albo krakersy. Do gotowej treski możesz dodać też świeżą, posiekaną cebulkę lub szczypiorek. Możesz też eksperymentować i podać treskę ze świeżymi warzywami (np. cebulką i kolorową papryką) zawiniętą w naleśniki lub tortille. W wersji bardziej wykwintnej możesz ją zaserwować na wytrawnych gofrach.

Słowacka treska w Biedronce

Narodowy słowacki przysmak, czyli treskę, można kupić w sklepach sieci Biedronka do 31 października. Sałatka z dorsza i majonezu sprzedawana jest w opakowaniach po 140 g i kosztuje 4,99 zł.

