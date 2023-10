Przepis na dyniowe gnocchi. Kucharz: Niebo istnieje!

– Niebo istnieje! – powiedział Leszek Wodnicki, kiedy już spróbował gotowych gnocchi. My potwierdzamy: włoskie kopytka w tej wersji smakują tak, że ciężko przestać sięgać po kolejne. Przepis na dyniowe gnocchi jest przy tym dziecinnie prosty – i dosłownie, możecie je lepić całą rodziną, angażując w to najmłodszych domowników.

Jak zrobić dyniowe gnocchi?

Dyniowe gnocchi to nic innego jak słynne włoskie kopytka, tyle że z dodatkiem dyniowego puree. – To prosta, domowa, włoska kuchnia – podkreśla Leszek Wodnicki. Aby kopytka wyszły idealnie, warto jednak pamiętać o kilku zasadach. – Nie blendujcie dyni na papkę tylko rozgniatajcie widelcem. Dzięki temu gnocchi będą miały odpowiednią konsystencję – mówi kucharz.

Do ciasta warto dodać semolinę, czyli gruboziarnistą mąką z pszenicy durum. Można ją ewentualnie zastąpić kaszą kukurydzianą. W przepisie Leszka Wodnickiego jako dodatkowa możliwość jest także dodatek... świeżej trufli. – Oczywiście nie trzeba jej dodawać, ale jeśli tylko macie możliwość kupienia świeżej trufli, albo nawet trufli ze słoiczka, spróbujcie koniecznie tej wersji dyniowych gnocchi. Truflę wystarczy drobno posiekać i zagnieść z resztą składników – tłumaczy kucharz.

Dyniowe gnocchi idealnie komponują się z masłem szałwiowym. To prosty dodatek, który zrobisz w minutę. Ważna rada: kopytek nie polewamy masłem, ale do masła je wrzucamy tak, aby dokładnie się nim pokryły. Gotowe dyniowe gnocchi wystarczy już tylko posypać tartym serem i gotowe!

Przepis: Dyniowe gnocchi z masłem szałwiowym i serem pecorino Tradycyjne włoskie kopytka z dodatkiem dyni. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 600 g ugotowanych ziemniaków

300 g pieczonej dyni (puree)

opcjonalnie: mała świeża trufla

jajko

ok. 250 g mąki pszennej

50 g semoliny

25 g parmezanu

sól i pieprz

100 g sera pecorino w kawałku

50 g masła

listki szałwii

olej z pestek winogron Sposób przygotowania Zrób puree z dyni Zrób puree z ziemniaków Wymieszaj składniki Wyłóż ciasto na stolnicę Pokrój ciasto Uformuj gnocchi Rowki w gnocchi Ugotuj gnocchi Przygotuj masło szałwiowe Dodaj gnocchi do masła Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

