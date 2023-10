Pomarszczone ziemniaczki wyglądają jak z ogniska. Jak zrobić papas arrugadas?

Przyznajemy, że byliśmy nieco przerażeni ilością soli, jaka jest w tym przepisie. A efekt? Byliśmy zachwyceni! Solone ziemniaki, czyli papas arrugadas w połączeniu z ostrym sosem to niebo w gębie. – Papas arrugadas to w tłumaczeniu na polski po prostu pomarszczone ziemniaczki – tłumaczy Leszek Wodnicki. I jak dodaje, na Wyspach Kanaryjskich to danie zna każdy, a pomarszczone ziemniaki są jedną z najpopularniejszych przekąsek.

Jak zrobić papas arrugadas, czyli pomarszczone ziemniaczki?

– Dlaczego ziemniaki się marszczą? Hiszpanie gotują je w małej ilości wody, za to z dużą ilością soli. My tutaj daliśmy ok. 80 gram soli na litr wody i to jest połowa tego, co dają Hiszpanie! Więc możemy sobie wyobrazić, jak to jest dużo – mówi kucharz. Jak tłumaczy, woda odparowuje, a jeśli ziemniaki są miękkie i jeszcze jej trochę zostanie, należy ją odlać. – I tu ważny jest zabieg, aby odparować ziemniaki i ruszać, kręcić przy tym garnkiem, żeby ta cała sól, która została, obtoczyła nam ziemniaki. Ten efekt przypomina nieco wyglądem ziemniaki z ogniska. I Hiszpanie jedzą te ziemniaki z sosami: mojo rojo lub mojo verde – czerwonym lub zielonym. Ja dziś proponuję, aby zrobić do nich ostry sos czerwony – mówi Leszek Wodnicki.

Przepis: Papas arrugadas czyli pomarszczone ziemniaczki z ostrym sosem Solone ziemniaki z ostrym sosem to danie rodem z Wysp Kanaryjskich. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Składniki Papas arrugadas (pomarszczone ziemniaczki)

• 1 kg małych ziemniaczków

• 80 - 100 g gruboziarnistej soli morskiej

• woda

Mojo rojo (pikantny sos)

• 1 czerwona papryka słodka pokrojona w kostkę

• 1 łyżeczka wędzonej papryki

• 2 papryczki chilli, pokrojone

• 1 łyżeczka soli morskiej

• 2 łyżki białego octu winnego

• 4 łyżki oliwy z oliwek

• 1 łyżeczka kuminu (kminu rzymskiego) Sposób przygotowania Ugotuj ziemniaki Wysusz ziemniaczki Zrób ostry sos Możesz dodać odrobinę wody Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

