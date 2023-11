Niebieska herbata ma cenne właściwości. Obniża poziom cukru we krwi i wspomaga odchudzanie

„Niebieska herbata” to potoczna nazwa naparu z klitorii ternateńskiej, czyli kwiatu groszku motylkowego. Roślina najprawdopodobniej pochodzi z Afryki, ale szybko zagościła również na innych kontynentach, na przykład w Azji czy w Australii. Swoją sławę zawdzięcza intensywnej, turkusowej barwie, a także wyjątkowym właściwościom. Doceniają je przedstawiciele branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Klitoria ternateńska coraz częściej znajduje zastosowanie również w kuchni. Przekonaj się, dlaczego warto ją włączyć do swojego menu.

Niebieska herbata – co daje jej picie?

Butterfly Pea Tea jest źródłem przeciwutleniaczy. Zawiera między innymi kamferol i kwas p-kumarowy. Związki te słyną ze swoich antyoksydacyjnych właściwości. Chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Tym mianem określamy zaburzenia równowagi między reaktywnymi formami tlenu (wolnymi rodnikami) a przeciwutleniaczami. Przewaga pierwszych cząsteczek nad drugimi ma bardzo poważne konsekwencje dla całego organizmu i zakłóca jego funkcjonowanie na wielu różnych poziomach.

Przeciwutleniacze znajdujące się w naparze z kwiatu groszku motylkowego wpływają pozytywnie na stan włosów, skóry i paznokci. Uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych, zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek i zmniejszają ryzyko wystąpienia rozmaitych chorób, na przykład miażdżycy czy schorzeń o podłożu nowotworowym. Jednocześnie wzmacniają reakcje odpornościowe organizmu i mobilizują go do walki z patogenami wywołującymi stany zapalne i infekcje.

Korzyści płynących z picia niebieskiej herbaty jest jednak więcej. Napar z suszonych kwiatów klitorii wykazuje działanie przeciwbólowe i relaksujące. Ułatwia zasypianie. W dodatku reguluje poziom glukozy we krwi i obniża ciśnienie. Przeprowadzone badania wskazują, że napar z klitorii ternateńskiej może wspomagać odchudzanie poprzez spowalnianie procesu odkładania się tłuszczu w organizmie.

Jak przyrządzić Butterfly Pea Tea?

Przepis na niebieską herbatę jest bardzo prosty. Wystarczy zalać jedną łyżeczkę suszonych kwiatów groszku motylkowego szklanką gorącej wody (o temperaturze 90-100 stopni Celsjusza) i zaparzać pod przykryciem przez 10-15 minut. Potem trzeba już tylko odcedzić napar. Można go podawać na ciepło lub na zimno (z kostkami lodu). Niebieska herbata ma charakterystyczny, nieco ziemisty smak. Można go złagodzić poprzez dodanie do naparu miodu, soku z cytryny lub ekstraktu z limonki. Co ciekawe, wzbogacenie Butterfly Pea Tea o sok z owoców cytrusowych zmienia kolor napoju z intensywnie niebieskiego na fioletowo-różowy.

Zaleca się, by nie wypijać więcej niż dwie filiżanki naparu dziennie. Napój jest bezpieczny, ale spożywany w nadmiarze może wywołać przykre skutki uboczne w postaci biegunki, bólów brzucha czy nudności. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które zmagają się z chorobami przewlekłymi i na co dzień przyjmują leki lub preparaty na bazie ziół. W takiej sytuacji przed włączeniem Butterfly Pea Tea do codziennej diety należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Napar nie jest wskazany dla dzieci, przyszłych mam i kobiet karmiących piersią.

