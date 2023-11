Czy można jeść kiwi ze skórką? Wyjaśniamy

Kiwi to cenne źródło potasu oraz witamin C i K. Wspiera układ immunologiczny w walce z infekcjami i drobnoustrojami. Neutralizuje też szkodliwy wpływ wolnych rodników odpowiedzialnych za powstawanie stanów zapalnych i przedwczesne starzenie się organizmu. Dzięki dużej zawartości polifenoli kiwi obniża ciśnienie tętnicze krwi i zmniejsza ryzyko rozwoju różnego rodzaju schorzeń, na przykład miażdżycy czy chorób nowotworowych. Wspiera też pracę przewodu pokarmowego. Poprawia czynność jelit, zwiększa częstotliwość wypróżnień i przeciwdziała zaparciom. Sprawdź, czy przed spożyciem musisz obierać owoc ze skórki.

Co się stanie, gdy zjesz kiwi ze skórką?

Czy jedzenie kiwi ze skórką szkodzi zdrowiu? Spożycie nieobranego owocu nie powinno nieść za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma pochodzenie produktu. Najlepiej zaopatrywać się u sprawdzonych dostawców, którzy nie używają pestycydów ani środków chemicznych przedłużających trwałość kiwi. Jeśli kupujemy owoce w sklepie spożywczym lub supermarkecie, warto wyparzyć je przed zjedzeniem. W tym celu należy polać skórkę wrzącą wodą (o temperaturze 100 stopni) ze wszystkich stron. Trzeba uważać, by się nie poparzyć.

Spożywanie nieobranego owocu kiwi wiąże się z pewnymi korzyściami. Skórka kiwi zawiera bowiem błonnik ważny dla prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego. Składnik ten zwiększa objętość treści pokarmowych. Wzmaga wydzielanie soków żołądkowych, poprawia perystaltykę jelit. Zmniejsza wchłanianie tłuszczów i zapewnia uczucie sytości na dłużej, a w konsekwencji wspomaga odchudzanie. W skórce kiwi znajdziemy również kwas foliowy i witaminę E, które pozytywnie wpływają na układ nerwowy.

Czy każdy może jeść kiwi ze skórką?

Choć nie ma wyraźnych przeciwwskazań do jedzenia kiwi ze skórką, to czasem warto z niej zrezygnować, zwłaszcza gdy nie mamy pewności co do pochodzenia owoców. Trzeba też pamiętać, że nieobrane kiwi pokrywają małe włoski, co może budzić u niektórych osób dyskomfort.

Jak szybko usunąć skórkę z kiwi?

Najlepiej wykorzystać do tego celu zwykły nożyk do obierania warzyw. W sieci znaleźć można również patent z wykorzystaniem szklanki (kroimy kiwi na pół i wciskamy rant naczynia między skórkę a miąższ). Metoda wygląda efektownie, ale przynosi marne rezultaty, kiedy mamy do czynienia z mniej dojrzałym owocem. Możemy za to sięgnąć po inny sprawdzony sposób. Wystarczy przekroić kiwi na pół i wydrążyć miąższ łyżeczką.

Jak wykorzystać kiwi w kuchni?

Kiwi doskonale smakuje na surowo. Ma kwaskowy, lekko cierpki miąższ. Świetnie sprawdza się również jako dodatek do sałatek czy deserów. Możesz wzbogacać nim różnego rodzaju napoje, takie jak zimowy koktajl na odporność lub zielony koktajl na płaski brzuch. Owoc kiwi doskonale łączy się z korzeniem i natką pietruszki lub cykorią.

Czytaj też:

Czy kiwi można jeść codziennie? Przygotuj oczyszczający koktajl z tego owocuCzytaj też:

Ten spalacz tłuszczu kochały nasze babcie. Poznaj właściwości serwatki