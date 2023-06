Czy kiwi można jeść codziennie? Przygotuj oczyszczający koktajl z tego owocu

Jeden owoc kiwi (ważący 75 g) zawiera ok. 44 kcal, 1 g białka, 0,3 g tłuszczu, 11 g węglowodanów, 2 g błonnika, 26 mg wapnia, 12 mg magnezu, 148 mg potasu, 92 mg luteiny i 56 mg witaminy C. Ze względu na zawartość potasu, kiwi świetnie nawadnia i wspiera i układ sercowo-naczyniowy. Z badań Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Orlando wynika, że zjadanie 3 owoców kiwi dziennie pomaga uregulować zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi, które jest głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju chorób serca. Zawartość witaminy C, która jest silny przeciwutleniaczem, sprawia, że regularne spożywanie tego owocu chroni organizm przed przeziębieniem i infekcjami. Zawarta w kiwi luteina z kolei korzystnie wpływa na wzrok. Natomiast błonnik, w który obfituje ten owoc pozwala pozbyć się zaparć. Badania wykazały, że codzienne spożywanie owoców kiwi w naturalny sposób zwiększa częstotliwość i łatwość wypróżniania.

Jak jeść kiwi?

Kiwi można jeść nie tylko obrane, ale również ze skórką, która ze względu na to, że jest „włochata”, nie wygląda zachęcająco. Tuż pod nią znajduje się jednak najwięcej witaminy C i antyoksydantów. Wzmacniają one odporność i opóźniają proce starzenia. Skórka dostarcza również dużej ilości błonnika, który ma pozytywny wpływ na pracę jelit. Najlepiej przed zjedzeniem umyć ją i sparzyć ją gorącą wodą. Kiwi ze skórką można też użyć do przygotowania koktajlu lub smoothie. Wówczas będzie ona niewyczuwalna w smaku.

Owoce kiwi nie powinny po pokrojeniu zbyt długo leżeć, ponieważ zawierają enzymy (kwas aktynowy i bromowy), które sprawią, że owoc stanie się zbyt miękki. Dlatego, jeśli dodajemy je do sałatki owocowej, należy zrobić to w ostatniej chwili, aby inne owoce nie stały się zbyt mokre i miękkie.

Uwaga: warto pamiętać, aby nie łączyć kiwi z mlekiem i przetworami, gdyż zawiera w sobie enzym, który rozkłada białko mleczne.

Kto nie powinien jeść kiwi?

Spożycie kiwi u niektórych osób może spowodować reakcję alergiczną. Objawy alergii na kiwi obejmują swędzenie gardła, obrzęk języka, trudności w połykaniu, wymioty i pokrzywkę. Ryzyko wystąpienia alergii na kiwi wzrasta, u osób uczulonych na orzechy laskowe, awokado, figi.

Przygotuj pyszny koktajl z kiwi

Zielony koktajl z kiwi

Składniki:
2 kiwi

1 jabłko

garść szpinaku

1 ogórek kiszony

2 łyżki płatków owsianych

szklanka wody

1 łyżka oleju lnianego lub pół awokado Sposób przygotowania Przygotuj owoceJabłko obierz ze skórki i pokrój na cząstki. Kiwi również obierz ze skóry i pokrój na talarki. Obierz ze skóry ogórkaOgórka kiszonego obierz ze skórki i pokrój w kostkę. Zblenduj składnikiWszystkie składniki wrzuć do misy i zblenduj. Smacznego!

