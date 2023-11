Zielony koktajl na płaski brzuch. Efekty zobaczysz już po tygodniu

Nie możesz dopiąć guzika w spodniach, albo po prostu: przeszkadza ci zbyt odstający brzuch? Wypróbuj ten zielony koktajl na płaski brzuch. Z jednej strony pomoże gubić centymetry w talii, z drugiej – to kremowe smoothie pozytywnie wpłynie na zdrowie, m.in. wesprze układ sercowo-naczyniowy, zadba o mikrobiom jelitowy i wzmocni kości.

Zielony koktajl na płaski brzuch – jak go zrobić?

Podstawą naszego zielonego koktajlu na płaski brzuch są trzy składniki: to naturalny, niesłodzony jogurt, kremowe awokado i świeży szpinak (na szklankę jogurtu weź pół awokado i niewielką garść liści szpinaku). Każdego dnia do takiej bazy koktajlu możesz dodawać inne składniki, aby nie czuć monotonii. Oto nasze propozycje na cały tydzień:

łyżeczka mielonego siemienia lnianego i płaska łyżeczka miodu,

łyżeczka nasion chia, odrobina soku z limonki i kawałek banana,

jarmuż i świeży sok z selera naciowego,

sok jabłkowy, 2 suszone figi (namoczone wcześniej, aby łatwo je było zmiksować) i 1/4 łyżeczki cynamonu,

pół banana, migdały (najlepiej wcześniej namoczone razem ze skórką), łyżeczka gorzkiego kakao,

garść natki pietruszki, kiwi,

łyżka płatków owsianych i garść owoców jagodowych (mogą być mrożone).

Oczywiście możesz też komponować własne receptury. Ważne jest, aby nie dodawać do koktajlu cukru. Jeśli lubisz słodsze smoothie, wykorzystaj miód (ale nie przesadzaj z jego ilością), banany, cynamon czy suszone figi. Szpinak możesz również stosować zamiennie z takimi dodatkami jak jarmuż, natka pietruszki czy seler naciowy (ale też łączyć te zielone warzywa, jak w naszych propozycjach).

Jak często pić zielony koktajl na płaski brzuch?

Taki koktajl możesz pić codziennie. Nie jest on niskokaloryczny ze względu na dodatek awokado, ale jednocześnie połączenie awokado bogatego w zdrowe dla serca tłuszcze i jogurtu, który jest m.in. źródłem białka, sprawi, że poczujesz sytość i ograniczysz dojadanie między posiłkami. Jednocześnie awokado nie bez powodu nazywane jest odżywczą bombą – Awokado to bomba odżywcza, obok wspomnianych tłuszczów naturalnie pełna przeciwutleniaczy i błonnika. Z kolei szpinak to źródło m.in. witamin A, C, E, K czy witamin z grupy B oraz żelaza. To jednocześnie dobre źródło błonnika.

Taki koktajl możesz pić codziennie jako element zdrowej i zbilansowanej diety. Możesz potraktować go jako lekkie i pożywne śniadanie na początek dnia, albo popołudniową przekąskę. Po tygodniu powinieneś zobaczyć pierwsze pozytywne efekty, w tym mniejszy obwód brzucha.

