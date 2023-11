Smalec gęsi to staropolski sposób na przeziębienie. Jak go zrobić?

Gęsi smalec, inaczej smalec tłuszczu sadełkowego, polecany jest do smażenia, pieczenia i gotowania. W większości składa się ze zdrowych tłuszczów (2/3 tłuszczu gęsiego stanowią jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe). Oprócz tłuszczów nienasyconych w gęsim smalcu znajdują się również tłuszcze nasycone. Zanim sięgniemy po smalec gęsi w celu dodawania go do przygotowywanych potraw lub doustnego stosowania podczas leczenia różnych schorzeń np. górnych dróg oddechowych, warto dowiedzieć się więcej na temat jego wartości odżywczych, przeciwwskazań do stosowania oraz potwierdzonych właściwości zdrowotnych. Sprawdź, do czego używa się smalec gęsi w kuchni oraz jak wykorzystać jego właściwości zdrowotne jako wsparcie leczenia różnych chorób.

Smalec gęsi w medycynie naturalnej

Tradycyjnie gęsi smalec ma wysoką temperaturę dymienia, co sprawia, że znajduje szerokie zastosowanie w kuchni – może być stosowany do smażenia, pieczenia i gotowania. Ze względu na walory smakowe i właściwości zdrowotne jest także stosowany do smarowania pieczywa. Dużą popularnością cieszy się gęsi smalec bez dodatków oraz gęsi smalec z dodatkami np. z ziołami, które nadają mu wyjątkowy smak.

Smalec gęsi to nie tylko tłuszcz o zastosowaniu kulinarnym, ale także naturalne remedium na różne dolegliwości zdrowotne. Powstający z tłustej gęsiny smalec znajduje liczne zastosowania w medycynie naturalnej. Dzięki swoim właściwościom gęsi smalec cieszy się uznaniem wśród zwolenników naturalnych metod leczenia różnych schorzeń i dolegliwości, jednak trzeba pamiętać, że jego stosowanie nie zastąpi wizyty u lekarza oraz leczenia konwencjonalnego. Tradycyjnie stosowany jest on na objawy grypy i przeziębienia. Polecany jest także na zapalenie oskrzeli oraz zapalenie płuc, bóle kostno-stawowe i żylaki.

Choć gęsi smalec polecany jest w celu obniżenia poziomu złego cholesterolu, to dedykowany jest raczej dla osób zdrowych, które nie mają zaburzeń lipidowych – wówczas jako element zdrowej diety może wykazywać profilaktyczne działanie prozdrowotne. Warto pamiętać, że gęsi smalec jest także bardzo kaloryczny, co sprawia, że nie powinien gościć w diecie osób z nadwagą i otyłością.

Smalec gęsi – wartość odżywcza i kcal

W smalcu gęsim znajduje się wiele witamin, substancji mineralnych i kwasów tłuszczowych. Tłuszcz gęsi jest m.in. źródłem cennego kwasu oleinowego, który znajduje się także w oliwie z oliwek oraz aminokwasów egzogennych, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć.

W jego składzie znajdziemy również wiele innych substancji odżywczych m.in.:

witaminę A,

witaminę E,

witaminy z grupy B,

witaminę D,

magnez,

żelazo,

potas.

fosfor.

W 100 g smalcu gęsiego znajduje się około 900 kcal, 99,8 g tłuszczu, 57,6 g jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, 11 g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, 27,7 g nasyconych kwasów tłuszczowych i 100 mg cholesterolu.

Ze względu na obecność nasyconych kwasów tłuszczowych i wysoką zawartość cholesterolu smalec z gęsi nie powinien gościć w diecie osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Czy smalec gęsi na kaszel to dobre rozwiązanie?

Gęsi smalec można stosować doustnie, np. rozpuszczając 1 łyżeczkę smalcu w gorącym mleku z miodem. Przygotowany napój należy wypić przed położeniem się do łóżka. Smalec gęsi, stosowany doustnie w czasie przeziębienia, według wielu zwolenników ma działanie rozgrzewające oraz przeciwzapalne, a także łagodzi kaszel i inne objawy ze strony górnych i dolnych dróg oddechowych.

Zgodnie z medycyną naturalną smalec gęsi na przeziębienie można też stosować zewnętrznie, smarując nim klatkę piersiową i plecy przed położeniem się do łóżka. Efekt rozgrzewający po zastosowaniu smalcu gęsiego może powodować intensywne pocenie, dlatego po jego spożyciu oraz smarowaniu klatki piersiowej nie należy narażać się na wychłodzenie.

Dawniej mówiło się, że smalec gęsi ma szczególnie korzystne działanie również na stawy i naczynia krwionośne. Ponadto dawniej był stosowany na żylaki (poprawia krążenie i zapobiega powstawaniu zakrzepów) oraz na dolegliwości bólowe, które związane są m.in. z chorobą zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, stawów kolanowych, stawów łokciowych i stawów biodrowych. Dużą popularnością wśród osób cierpiących na bóle stawów i entuzjastów medycyny ludowej cieszył się smalec gęsi z gojnikiem i smalec gęsi z czarcim pazurem.

Jak zrobić smalec z gęsi?

Smalec z gęsi możemy zrobić samodzielnie, jeżeli mamy dostęp do wysokiej jakości gęsiny. Do przygotowania smalcu gęsiego potrzebujemy jedynie gęsiego sadła i skórę z gęsi. A jeżeli chcemy zrobić smalec do smarowania pieczywa, to przydadzą się dodatki (np. sól, pieprz, cebula, jabłko, suszone śliwki, kiełbasa).

W wersji bez dodatków wystarczy umieścić zmielone gęsie sadło oraz pokrojoną na mniejsze kawałki (lub też zmieloną) skórę w garnku z grubym dnem i podgrzewać je na małym ogniu. Płynny tłuszcz gęsi cedzimy i zlewany do małych słoików, a następnie je zakręcamy i przechowujemy w lodówce. Ten bez dodatków można przechowywać do roku.

Przepis: Smalec z gęsi z jabłkiem, cebulą i majerankiem Gęsi smalec z dodatkami do smarowania chleba jest prosty do przygotowania, a przy tym wyjątkowo smaczny. Jedyną tajemnicą przepisu jest cierpliwość przy wytapianiu tłuszczu, ponieważ nie lubi on pośpiechu. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Polska Liczba porcji 1 Składniki około 1 litra gęsiego sadła

skóra z gęsi

duże kwaśne jabłko lub 2 mniejsze

2 cebule

2 łyżki majeranku

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie tłuszczuGęsie sadło i skórę pokrójcie w drobną kostkę (lub zmielcie w maszynce z grubym oczkiem). Umieśćcie tłuszcz w garnku z grubym dnem i wytapiajcie na małej mocy palnika, mieszając od czasu do czasu. Dodatki do smalcuCebule i jabłko obierzcie (z jabłka wykroić gniazda nasienne) i pokrójcie w średniej wielkości kostkę. Przy czym kawałki jabłka powinny być jeszcze raz takiej jak kostki cebuli. Połączenie składnikówGdy tłuszcz będzie prawie wytopiony, wrzućcie do niego cebulę i zeszklijcie ją, a następnie dorzućcie kawałki jabłka. Wszystko mieszajcie co jakiś czas. Kiedy jabłka lekko się przypieką, zdejmijcie garnek z ognia. Dosypcie majeranek, pieprz i sól do smaku. Przechowywanie smalcuPo przestygnięciu smalec przełóżcie do słoiczków i odstawcie do lodówki, by całkowicie zastygł.

W sklepach ze zdrową żywnością dostępny jest naturalny, wysokiej jakości smalec gęsi, który możemy stosować nie tylko w celach kulinarnych (np. jako dodatek do dań z drobiu, wieprzowiny i potraw warzywnych), ale także jako wsparcie leczenia różnych schorzeń.

Smalec gęsi – przeciwwskazania. Kto nie powinien go jeść?

Smalec gęsi jest wysokokaloryczny i zawiera dużo cholesterolu, dlatego nie powinien być spożywany przez osoby z nadwagą, otyłością, cukrzycą, chorobami serca i nerek. Pomimo wysokiej zawartości witamin, minerałów oraz jedno i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych powinien być spożywany w rozsądnych ilościach przez osoby, u których nie występują przeciwwskazania do jego stosowania.

Jak przechowywać smalec gęsi?

Smalec z gęsi owsianej i innego rodzaju gęsiny należy przechowywać w temperaturze 5-18 stopni Celsjusza. Najlepiej sprawdzi się do tego celu lodówka lub chłodna spiżarnia.

