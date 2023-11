Nie odgrzewajcie pieczonej gęsiny. Wiele osób popełnia ten błąd

Pieczona gęś to zdecydowanie arystokracja wśród drobiu na stole. To mięso wartościowe, zdrowe, wyjątkowo smaczne i aromatyczne. Upieczenie gęsi może stanowić wyzwanie dla zaczynających swoją przygodę z tym rodzajem mięsa, ale wystarczy pamiętać o prostych wskazówkach, a pieczeń wyjdzie idealnie soczysta i aromatyczna. Sprawdź, jak wybrać dobrą gęś i jak upiec gęsinę.

Jak wykorzystać pieczoną gęsinę?

Może się zdarzyć, że część pieczonej gęsi zostanie. Wówczas lepiej takiego mięsa nie odgrzewać. Odgrzewana gęsina może stać się nieprzyjemnie sucha i twarda. Nie znaczy to jednak, że nie można jej już wykorzystać – wręcz przeciwnie. Takie mięso postaraj się zużyć na zimno. Pieczona gęsina będzie idealnym dodatkiem do kanapek, ale przede wszystkim do sałatek: wystarczy pokroić mięso na mniejsze kawałki i dodać do sałatki. Sprawdzi się w towarzystwie sałatek m.in. z dodatkiem rukoli, szpinaku, gruszek, żurawiny, orzechów włoskich czy pomarańczy.

Pokrojone na kawałki mięso pieczonej gęsi możesz też zamrozić. Będzie idealnym dodatkiem do bigosu (jeśli zamrozisz gęsinę teraz, możesz ją wykorzystać do zrobienia bigosu na Boże Narodzenie).

Nie wylewaj tłuszczu z pieczenia gęsi

Jeśli w brytfance został tłuszcz, nie wylewaj go: to idealny dodatek do wielu dań. Wystarczy przelać taki tłuszcz do słoika i przechowywać w lodówce. Możesz go używać do smażenia mięsa, świetnie pasuje też np. do zasmażanej kiszonej kapusty. Taki wytopiony smalec gęsi możesz także obficie doprawić majerankiem i po prostu smarować nim kanapki (posmaruj chleb smalcem, połóż na nim kawałek kiszonego ogórka, dopraw czarnym pieprzem – i nic więcej do szczęścia nie trzeba). Do gorącego smalcu możesz także dodać pokrojone drobno kawałki jabłek.

