Czy parówki można mrozić? Niektórzy z was mogą być zaskoczeni

Parówki są bardzo prostym sposobem na szybkie przygotowanie śniadania lub kolacji. Przepadają za nimi zwłaszcza dzieci. Zdarza się, że robiąc zakupy, kupimy nadmiar tego produktu. Czy trzeba w takim razie szybko zjeść parówki, żeby się nie zmarnowały? A może dobrym pomysłem jest zamrożenie ich i wyjęcie z zamrażalnika, gdy nie będziemy mieć innego pomysłu na posiłek?

Czy parówki można mrozić?

Mrożenie jest dobrym sposobem na zachowanie dłuższej świeżości jedzenia. O ile robienie tego z mięsem, pierogami czy zupami jest czymś naturalnym, to w kwestii parówek wiele osób może mieć wątpliwości, czy jest to wskazane. Okazuje się, że tak – śmiało możecie je mrozić.

Ważne jest jednak, by parówki w momencie ich mrożenia były świeże. Ta zasada dotyczy też wszystkich innych produktów, które zamierzacie zamrozić. Jeśli więc macie otwarte opakowanie parówek – możecie je zamrozić, jednak jak najszybciej po otwarciu go. Pamiętajcie też o tym, żeby nie trzymać takich parówek w zamrażalniku dłużej niż przez kilka miesięcy (im dłużej parówki są przechowywane w zamrażalniku, tym bardziej mogą stracić na jakości). Musicie też wziąć pod uwagę, że jakość i tekstura parówek może ulec zmianie po zamrożeniu i rozmrożeniu. Parówki mogą stać się nieco bardziej „gumowate” w swojej konsystencji.

W jaki sposób zamrozić parówki?

Najlepiej jest umieścić je w szczelnie zamkniętym pojemniku lub woreczku do mrożenia, aby zapobiec dostawania się powietrza i potencjalnemu wysuszeniu. Możecie w tym celu użyć też użyć folii aluminiowej lub papieru do mrożenia. Zanim jednak umieścicie parówki w zamrażarce – upewnijcie się, że są one całkowicie schłodzone (wcześniej włóżcie je do lodówki, jeśli akurat wróciliście z zakupów i przebywały one w temperaturze pokojowej). Zawsze warto też przykleić do pojemnika lub woreczka z parówkami karteczkę z datą, kiedy zostały one zamrożone. Gdy będziecie chcieli je rozmrozić, wystarczy wyjąć je z zamrażalnika i podgrzać.

Jak podawać parówki? Kilka ciekawych propozycji

Parówki, choć same w sobie są bardzo prostą potrawą, to możecie podawać je na różne ciekawe sposoby, przygotowując z nich naprawdę apetyczne dania. Z pewnością miłym urozmaiceniem będzie zrobienie parówek w cieście francuskim. Możecie też owinąć je w ciasto naleśnikowe i zrobić z nich „parówkowe krokiety”, obtaczając następnie w jajku i bułce tartej. Będą też odpowiednim dodatkiem do ryżu z warzywami, ale świetnie sprawdzą się też jako składnik zup (na przykład zupy z fasolki szparagowej lub zupy gulaszowej). Bardzo klasyczną metodą podania parówek jest zrobienie z nich domowych hot-dogów. Zanim jednak zaczniecie przygotowywać te wszystkie smakołyki – sprawdźcie, czy parówki są zdrowe i które z nich najlepiej wybrać podczas zakupów.

Czytaj też:

Ile soli dziennie można zjeść? Sprawdź, czy twoja dawka jest bezpieczna dla zdrowiaCzytaj też:

Tosty francuskie na śniadanie. Przepis na wersję słodką i wytrawną