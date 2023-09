Tosty francuskie na śniadanie. Przepis na wersję słodką i wytrawną

Francuzi wymyślili to danie, aby nie marnować pieczywa. To dlatego tosty francuskie w ich języku to „le pain perdu” czyli po prostu„chleb stracony”.

Tosty francuskie – przepis

Podstawowy przepis na tosty francuskie jest dziecinnie prosty. Kromki chleba należy namoczyć w mleku wymieszanym z jajkiem i mlekiem (można przyjąć proporcje 100 ml mleka na 2 jajka) i smażyć na rozgrzanym tłuszczu na złoto z obu stron. Do masy jaecznej zawsze warto dodać szczyptę soli, nawet jeśli przygotowujesz tosty na słodko. Zdaniem wielu tosty francuskie najlepiej smakują smażone na maśle – nabierają wówczas charakterystycznego aromatu i są wyjątkowo delikatne.

Do zrobienia klasycznych tostów francuskich najlepiej wykorzystać pszenną chałkę, ale można też je zrobić z każdego innego pieczywa (w tym chleba tostowego) – szczególnie jeśli rzeczywiście robisz je po to, aby wykorzystać czerstwe pieczywo. Do zrobienia tostów francuskich można też wykorzystać świeże pieczywo.

Tosty francuskie na słodko

Jeśli podajesz tosty na słodko, możesz do masy jajecznej dodać odrobinę cukru, cynamon albo wanilię. Jednak nie jest to konieczne: słodkie dodatki doskonale będą komponowały się z delikatnym, pszennym pieczywem usmażonym w jajku i mleku.

Przy słodkich tostach najważniejsze są dodatki. Takie tosty często są podawane w restauracjach śniadaniowych – nie bez powodu: zaserwowane z owocami i orzechami wyglądają niezwykle efektownie. I tak samo smakują. Z czym można podać tosty francuskie na słodko? Oto nasze podpowiedzi:

masło orzechowe i banany w plasterkach,

dobry dżem lub konfitura owocowa,

krem czekoladowo-orzechowy,

serek mascarpone, świeże owoce (np. truskawki, brzoskwinie, figi), orzechy i miód,

gęsty jogurt naturalny i pieczone z cukrem lub miodem owoce (np. jabłka, śliwki, gruszki).

Tosty francuskie na słodko można jeść nie tylko na śniadanie. To świetna opcja na niebanalny deser. Wówczas gorące tosty można także podać z lodami.

Tosty francuskie wytrawne

Aby zrobić tosty w wersji wytrawnej dodaj do masy jajecznej jedynie sól. To w zupełności wystarczy, chociaż można tu również postawić na inne dodatki: świeże zioła, chilli, pieprz. Podobnie jak w przypadku tostów słodkich, kluczową rolę odgrywa tutaj to, z czym podasz swoje tosty. Z czym można podać tosty francuskie wytrawne?

jajko sadzone i smażony bekon,

pasta z awokado, cebula, rukola i orzechy,

hummus, prażona cieciorka, świeża kolendra i odrobina oleju sezamowego,

żółty ser i pomidory,

pasta jajeczna i szczypiorek.

Oczywiście najprostszą i najszybszą wersją będzie zjedzenie takich tostów z keczupem. W tej wersji są doskonałym dodatkiem do parówek czy kiełbasek.

Ile kalorii mają tosty francuskie?

Tosty francuskie to danie kaloryczne. 100 g klasycznych tostów do ok. 230 kalorii. Ta wartość wzrasta w zależności od tego, z czym jesz tosty. Takie rozpustne śniadanie można sobie zaserwować od czasu do czasu, ale nie polecamy jeść takich tostów codziennie.

