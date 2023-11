Nie kupuję już syropu dyniowego. Ten z przepisu od mojej koleżanki smakuje o niebo lepiej

Syrop dyniowy ma wiele cennych właściwości. Jest źródłem beta-karotenu, kwasu foliowego, magnezu, żelaza, wapnia, cynku, witaminy C, witaminy B6, a także witamin C, E i K. Zobaczcie, jak przyrządzić go w domowym zaciszu. Szybko, prosto i bez większego wysiłku.

Przepis: Domowy syrop dyniowy Domowy syrop dyniowy to świetny dodatek nie tylko do kawy, ale również innych napojów oraz różnego rodzaju deserów. Świetnie smakuje i rozgrzewa. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 150-180 g purée z dyni

200-300 ml wody

100 g brązowego cukru

1 łyżeczka mielonego cynamonu

pół łyżeczki mielonego imbiru

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego

szczypta gałki muszkatołowej

2-3 goździki

1 gwiazdka anyżu Sposób przygotowania Przygotowanie purée z dyniDynię obierzcie ze skórki i pokrójcie na mniejsze cząstki. Rozłóżcie je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i wsadźcie do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni na 15-20 minut. Następnie przestudzone kawałki dyni zblendujcie na gładką masę. Możecie też ugotować cząstki dyni w wodzie (do miękkości). Potem wystarczy poczekać aż przestygną i zmiksować je w blenderze. Przygotowanie syropu dyniowegoPrzelejcie wodę do garnka. Dodajcie purée z dyni, cukier oraz pozostałe przyprawy. Gotujcie na małym ogniu (cały czas mieszając) do momentu uzyskania konsystencji gęstego syropu (5-10 minut). Pod koniec gotowania wyjmijcie goździki i anyż. Przechowywanie syropuGotowy syrop możecie przecedzić przez sito i przelać do czystych, wyparzonych, szklanych butelek. Pamiętajcie, by je dobrze zakręcić.

Jak przygotować domowy syrop dyniowy?

Przepis na domowy syrop dyniowy, z jakiego korzystam, możecie dowolnie modyfikować, zgodnie z własnymi upodobaniami – zarówno jeśli chodzi o rodzaj użytych przypraw, jak i proporcje poszczególnych składników. Jeśli lubicie gęste syropy, dodajcie do napoju więcej purée. Zwolennicy rzadszych konsystencji mogą sięgnąć po większe ilości wody albo dodać do napoju trochę mleka roślinnego, na przykład sojowego. Wybór należy do was.

Do czego użyć syropu dyniowego?

Syrop dyniowy można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Najczęściej wykorzystuję go do zrobienia pumpkin spice latte. To pyszna kawa, idealna na chłodne dni. Rozgrzewa i wspaniale smakuje. Możecie również dodawać syrop z dyni do owsianki, różnego rodzaju deserów czy wypieków. Napój doskonale łączy się też z gorącą czekoladą bądź herbatą. Jest dobrym uzupełnieniem jesiennych koktajli, na przykład dyniowego smoothie.

Jak przechowywać syrop dyniowy?

Syrop dyniowy trzymam zwykle w lodówce, w szczelnie zamkniętej butelce. W takich warunkach spokojnie przetrwa nawet 2 tygodnie. Jeśli chcecie cieszyć się nim dłużej (do kilku miesięcy), zapasteryzujcie napój. Cały proces nie jest zbyt skomplikowany. Wystarczy, że włożycie naczynia z syropem do garnka z wrzącą wodą na około 15-20 minut. Butelki powinny być całkowicie zanurzone w wodzie. Na koniec wyjmijcie je i pozostawcie pod przykryciem do całkowitego ostygnięcia. Zapasteryzowany syrop dyniowy należy przechowywać w chłodnym miejscu, na przykład w piwnicy. Pamiętajcie jednak, by po otwarciu trzymać go w lodówce maksymalnie przez 7-14 dni.

Czytaj też:

Gofry dyniowe wg tego przepisu są pyszne. Znikają od razu z talerzaCzytaj też:

Dyniowe masełko do chleba. Jak zrobić pastę kanapkową z dyni?