Dyniowe masełko do chleba. Jak zrobić pastę kanapkową z dyni?

Aby zrobić tę pastę kanapkową, wystarczy kilka prostych składników, a jej podstawą jest dynia oraz masło orzechowe. Nie bez powodu nazywana jest też masełkiem z dyni, bo ma idealną do smarowania, kremową konsystencję.

Jak zrobić pastę kanapkową z dyni?

Aby zrobić pastę kanapkową z dyni, potrzebujesz przede wszystkim dwóch składników: dynię oraz masło orzechowe. Można przyjąć proporcje: łyżka masła orzechowego na pół kilograma dyni. Jednak tu tak naprawdę możesz ilość masła orzechowego regulować w zależności od własnych upodobań smakowych. RADA: masło orzechowe możesz zastąpić (lub wymieszać pół na pół) pastą tahini.

Dynię do zrobienia pasty kanapkowej trzeba upiec do miękkości, a potem już wystarczy jedynie zblendować z masłem orzechowym i doprawić solą i pieprzem. To najbardziej podstawowa wersja pasty. Możesz jednak urozmaicić jej smak na kilka sposobów:

do pieczenia dyni wrzuć kilka ząbków czosnku i upieczone zmiksuj razem z dynią i masłem orzechowym,

jeśli lubisz bardziej wyraziste smaki dopraw masełko dyniowe sokiem z cytryny i chilli, możesz też dodać świeży czosnek,

dodaj do pasty posiekaną świeżą kolendrę i pietruszkę,

dodaj do pasty posiekane prażone orzechy lub pestki dyni czy słonecznika, świetnie pasują tu także ziarna sezamu,

dodaj do pasty drobno posiekane ogórki kiszone, świetnie przełamią smak słodkiej dyni i masła orzechowego.

Masełko dyniowe na słodko

Połączenie dyni i masła orzechowego daje możliwość zrobienia pasty kanapkowej na słodko. Wystarczy dodać do dyni i masła orzechowego dowolny słodzik (np. miód, cukier, syrop klonowy). Idealnie będzie tu pasować cynamon lub przyprawa piernikowa. Masło na słodko można przyrządzić także bez dodawania cukru: wówczas zmiksuj z dynią i masłem orzechowym dojrzałego banana (banany możesz także upiec) oraz koniecznie dopraw cynamonem.

Do czego wykorzystać masełko dyniowe?

Masełko dyniowe to przede wszystkim doskonały dodatek do kanapek. Jak sama nazwa wskazuje, możesz używać go zamiast tradycyjnego masła i zajadać kanapki z samą pastą, albo coś jeszcze na nie położyć (np. ogórki konserwowe i kiszone, wędliny, słone sery). Nasza propozycja to grzanki z serem (np. kozim albo fetą) i masełkiem dyniowym – gwarantujemy, zakochacie się w takiej wersji grzanek.

Czytaj też:

Przepis na dyniowe gnocchi. Kucharz: Niebo istnieje!Czytaj też:

Drożdżowe cynamonki z dynią. Słodkie, miękkie i pachnące