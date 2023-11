Różne sposoby na moczenie śledzi. Jeden jest zaskakujący

Moczenie śledzi nie jest zbyt skomplikowaną czynnością. Wystarczy zanurzyć je w odpowiednim, zimnym płynie i odstawić w chłodne miejsce na kilka bądź kilkanaście godzin. Okazuje się jednak, że to, czego użyjemy do pozbawienia ryb nadmiaru soli, ma duże znaczenie. Może nie tylko złagodzić, ale również zmienić ich smak.

Dziewięć patentów na moczenie śledzi

Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na moczenie śledzi. Jedne są bardziej, inne mniej popularne. Sprawdźcie, który patent najbardziej przypadnie wam do gustu.

Moczenie śledzi w zimnej wodzie

Moczenie śledzi w wodzie to najprostszy, a jednocześnie najbardziej czasochłonny sposób na pozbawienie ryb nadmiaru soli. Co zrobić? Wlejcie wodę do dużego, głębokiego naczynia, na przykład miski, i zanurzcie w niej śledzie. Powinny „pływać” w płynie przez 10-16 godzin. W tym czasie trzeba „wymieniać” wodę (przynajmniej dwukrotnie). Moczone śledzie trzymajcie w chłodnym miejscu.





Moczenie śledzi zimnej w wodzie gazowanej zakwaszonej sokiem z cytryny

Jak przygotować zakwaszaną zalewę do namoczenia śledzi? Do jednego litra gazowanej wody dodajcie sok wyciśnięty z jednej małej cytryny lub połówki średniego owocu. Następnie przelejcie tę miksturę do dużego naczynia i zanurzcie w niej śledzie. Odstawcie je do chłodnego miejsca i poczekajcie 10-12 godzin. Moczenie śledzi w zakwaszonej wodzie sprawi, że zyskają one delikatny, kwaskowy smak i jaśniejszy kolor. Co więcej, ryby zmiękną, a ich drobne ości staną się mniej wyczuwalne.





Moczenie śledzi w zimnym mleku



Ten patent jest bardzo popularny. Wystarczy zanurzyć śledzie w mleku i odczekać 5-6 godzin, by ryby zmiękły, straciły nadmiar soli i nabrały delikatniejszego smaku. Pamiętajcie, by trzymać je w chłodnym miejscu.



Moczenie śledzi w zimnej maślance



Moczenie śledzi w maślance przebiega, tak samo, jak „kąpiel” ryb w zimnym mleku. Po wszystkim nabierają one ciekawego, kwaskowego posmaku.



Moczenie śledzi w piwie



Moczenie śledzi w piwie z przyprawami to mało znany patent, ale warto go wypróbować, bo przynosi wiele korzyści. Śledzie stają się miękkie i zyskują kwaskowaty, lekko korzenny posmak.

Sprawdźcie przepis na piwną zalewę do moczenia śledzi



Moczenie śledzi w wodzie z sodą





Do jednego litra wody dodajcie pół łyżeczki sody oczyszczonej. Następnie zanurzcie śledzie w tak przygotowanej miksturze i odstawcie w chłodne miejsce. Ryby powinny pozostać w zalewie przez około 8-10 godzin. Po tym czasie ryby będą kruche i delikatne.



Moczenie śledzi w wodzie z octem jabłkowym



Do przygotowania zalewy będziecie potrzebować wody, octu jabłkowego, cukru i przypraw (kilku ziaren ziela angielskiego oraz dwóch liści laurowych). Nie przesadzajcie z ilością octu. Wystarczy połowa szklanki na litr wody. Dzięki takiej „kąpieli” ryby zmiękną, zostaną pozbawione soli i zyskają bardziej wyrazisty smak. Moczenie śledzi powinno trwać co najmniej 5-6 godzin. Trzymajcie je w chłodnym miejscu.



Moczenie śledzi w zimnej wodzie z przyprawami



Chcecie, by śledzie zyskały bardziej korzenny aromat i smak? Zalejcie ryby wodą z dodatkiem przypraw (jednej gwiazdki anyżu, kilku ziarenek ziela angielskiego i czarnego pieprzu oraz paru goździków). Możecie też dodać łyżeczkę startego lub mielonego imbiru. Ryby zyskają lekko pikantny smak. „Kąpiel” śledzi w zalewie powinna trwać od 10 do 12 godzin.



Moczenie śledzi w winie



Przelejcie 500 ml wytrawnego wina (czerwonego lub białego) do garnka, dodajcie 2 listki laurowe, 2 łyżeczki cukru oraz kilka ziarenek czarnego pieprzu i podgrzewajcie miksturę na wolnym ogniu przez około 5 minut. Dzięki temu przyprawy szybciej uwolnią swój aromat. Następnie zdejmijcie garnek z palnika i pozostawcie wino do wystygnięcia. Potem przełóżcie filety śledziowe do osobnego naczynia i zalejcie je przestudzonym płynem z przyprawami. Zamknijcie szczelnie naczynie i odstawcie w chłodne miejsce (na przykład do lodówki) na 12-14 godzin.

Śledzie będą miękkie i zyskają kwaskowy, wytrawny posmak. Na wierzch możecie również położyć krążki cebuli. Tak przygotowane śledzie świetnie sprawdzą się na przystawkę.

Jakie śledzie nadają się do moczenia?

Możecie moczyć całe śledzie. Pamiętajcie jednak, by wcześniej je wypatroszyć i pozbawić łusek. Szybszym i prostszym rozwiązaniem jest zakup gotowych filetów. W Polsce największą popularnością cieszą się śledzie atlantyckie, które nie przeszły jeszcze pierwszego okresu godowego (tarła), czyli tzw. matjasy. W sklepach można również znaleźć śledzie określane jako à la matjasy. Przywołana nazwa odnosi się do śledzi atlantyckich po pierwszym tarle, które nie są już w stanie „dziewiczym”.

Do moczenia nadają się wyłącznie świeże filety i ryby. Odławiane śledzie powinny mieć jędrne mięso, błyszczącą łuskę oraz różowoczerwone skrzela i przezroczyste, wypukłe oczy. A co z filetami? Zwracajcie uwagę na ich jędrność oraz wygląd (powinny mieć jasny kolor).

Jak sprawdzić, czy śledzie są już namoczone?

Śledzie powinno się moczyć w zalewie od kilku do kilkunastu godzin. Skąd wiadomo, że są już gotowe? Warto, co jakiś czas sprawdzać ich smak. Wystarczy odkroić niewielki fragment mięsa i spróbować. Wtedy najlepiej uda się ocenić, czy poziom słoności, kwasowości bądź pikanterii jest odpowiedni. Warto pamiętać, że im dłużej moczymy śledzie, tym więcej tracą soli i przenikają smakiem przypraw.

