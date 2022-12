Po jakim czasie śledzie stają się oślizgłe? Uważaj, żeby nie zatruć się śledziami

Śledź zawiera pełnowartościowe białko i witaminy z grupy B oraz A, E i D3 i bardzo dużą ilość kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, głównie tych najbardziej pożądanych, czyli z grupy omega-3. Jest tłustą rybą, co przekłada się na zawartość kalorii – porcja 50 g śledzi w śmietanie ma ok. 90 kcal, a w oliwie – 208 kcal.

Ile czasu można przechowywać surowe śledzie?

Śledzie sprzedawane w plastikowych wiaderkach można przechowywać w lodówce przez ok. 3 miesięcy, bez otwierania. W próżniowych workach – do miesiąca. Jeśli otworzymy opakowanie, ryby razem z solanką należy przełożyć do szklanego, szczelnie zamykanego pojemnika. Nie zepsują się przez 3-4 tygodnie, pod warunkiem że nie mają za mało płynu. Filety bez solanki można przechowywać tylko 48 godzin. O tym, że nie nadają się już do spożycia, świadczy pojawiający się na nich śluz i intensywny zapach.

Śledzie w oleju, śledzie w occie

Najdłużej można przechowywać śledzie w oleju. Można je kupić nawet miesiąc przed spożyciem. Dobrze przechowują się tez śledzie w zalewie octowej. Możecie przechowywać je przez ok. 3-4 tygodnie. Z tygodnia na tydzień ryby nabierają mocy smaku.

Dodatki do śledzi

Jeśli do śledzi w oleju dodamy porcję cebuli czy przypraw, to mogą być przechowywane w hermetycznym opakowaniu do tygodnia. Podobnie w przypadku otwartych śledzi w occie. Najkrócej świeżość, smak i odpowiednią teksturę zachowają śledzie w śmietanie – ta potrawa nie powinna stać w lodówce dłużej niż 3 dni.

Matiasy czy śledzie?

Wiele osób zastanawia się, czy kupić śledzie, czy matiasy i jaka jest między nimi różnica. Matiasy są zdrowsze i mają więcej wartości odżywczych od zwykłych śledzi. Jak odróżnić matiasa od śledzia à la matias? Oryginalne matiasy to ryby, które nie są starsze niż rok, natomiast śledź à la matias to dorosły osobnik, zwykle 2-letni. Zdarza się, że podróbki najczęściej sprzedawane są jako „matias w oleju” lub w zalewie olejowo-octowej, aby nadać mięsu delikatniejszy smak, podczas gdy prawdziwe matiasy można kupić bez oleju i octu – tłumaczą specjaliści.

