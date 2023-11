Zbyt rzadko jadłam tę rybę, a jest idealna na diecie. Jak odchudzić potrawy ze śledzia?

Matiasy, rolmopsy, Bismarcki – rodzajów śledzi jest kilka. Mimo że w Polsce śledź jest dość popularną rybą, pojawia się na naszych stołach okazjonalnie. Kojarzymy go raczej z imprezami i świętami, niż ze zwyczajnym obiadem. Jeśli zdecydujemy się częściej wprowadzać go do menu, zyskamy zdrowie i szczupłą sylwetkę.

Czy śledzie są dobre na odchudzanie?

W diecie osoby, która się odchudza, jak najbardziej mogą znaleźć się śledzie. Przede wszystkim z tego powodu, że są bogate w dobre kwasy tłuszczowe, które wspierają przemianę materii i ułatwiają trawienie. W związku z tym nawet dość wysoka kaloryczność śledzi (160 kcal w 100 g) nie powinna być barierą przed ich zjedzeniem, ponieważ na tę kaloryczność składają się w głównej mierze wartościowe tłuszcze omega-3.

Zaletą śledzia jest również wysoka zawartość potasu, który pomaga usunąć z organizmu nadmiar wody i szkodliwych toksyn, dzięki czemu ta ryba działa jak naturalny detoks. Inne atuty przemawiające za śledziem to duża ilość dobrze przyswajalnego białka – aż 18 g w 100 g ryby, dlatego po jego spożyciu czujemy się nasyceni na dłużej.

Jednak osoby, które się odchudzają, powinny pamiętać o tym, aby wcześniej wymoczyć płaty śledziowe w wodzie lub mleku. W ten sposób uda się pozbyć z nich nadmiaru soli, a ich smak stanie się bardziej delikatny.

Ile razy w tygodniu można jeść śledzie?

Zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) powinniśmy spożywać ryby minimum dwa razy w tygodniu, w tym co najmniej raz ryby tłuste. Osoby, które się odchudzają, mogą jeść śledzia nawet więcej niż dwa razy, tym bardziej, że ryba ta dość łatwo się trawi.

Poza tym śledzie mają właściwości prozdrowotne, ponieważ są bogate w selen, miedź, cynk, witaminę D (zawierają jej więcej niż popularny łosoś) oraz witaminę B12. Stanowią doskonałe źródło przeciwzapalnych kwasów Omega-3. Jeśli brakuje ich w organizmie, zwiększa się ryzyko rozwoju cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak: nadciśnienie, choroba wieńcowa i udary.

Jak odchudzić potrawy ze śledzia?

Pomysłów na potrawy ze śledziem jest bardzo dużo. Jeśli mamy ochotę na śledzia w śmietanie, a jesteśmy na diecie, zastąpmy śmietanę jogurtem. Śledź po kaszubsku lub śledź z cebulką będzie dobrą potrawą podczas odchudzania, jeśli zamiast oleju zastosujemy oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. W ten sposób dostarczymy organizmowi cennych tłuszczów. Jednak najlepszą opcją będą śledzie zapiekane np. z dodatkiem jogurtu i chrzanu (trzeba zapiekać je w piekarniku przez 20 minut w 180 stopniach). Dobrym pomysłem dla osób na diecie są sałatki z dodatkiem śledzia (bez majonezu!). Właściwie dobrze komponują się z większością warzyw, przykłady to gotowana marchewka, groszek, papryka czerwona, marynowane pieczarki, kapary. Jeśli ktoś niekoniecznie przepada za śledziami w tradycyjnej formie, może przygotować z nich pasty na kanapki z chlebem pełnoziarnistym. Świetnie komponują się z koperkiem, natką pietruszki, kolendrą i bazylią.

Czy można przygotować śledzie bez oleju?

Można również przygotować dietetyczne śledzie bez grama oleju. Po wyjęciu płatów z solanki wystarczy namoczyć je przez 2-3 godziny w czystej wodzie, pamiętając o tym, aby w trakcie moczenia kilkakrotnie wymieniać wodę na świeżą. Następnie śledzie należy osuszyć ręcznikiem kuchennym. Teraz czas na dodatnie startego kwaśnego jabłka, pokrojonej jednej cebuli i 5 ogórków kiszonych, również pokrojonych w kostkę. Wystarczy wymieszać składniki, dodać do nich śledzie, zalać około 200 ml jogurtu naturalnego i odstawić na noc do lodówki. Rano śledzie będą pyszne!

