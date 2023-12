Te chipsy są śmiertelnie niebezpieczne. W Polsce wciąż można je kupić!

Chodzi o chipsy Hot Chip Challenge, które w Polsce można zamówić w sklepach internetowych w 3-gramowych opakowaniach. Nie należą do najtańszych – ich cena waha się od 30 do 50 zł. Sprzedawcy opisują ten produkt jako „istny chipsowy hard core” czy „przekroczenie granic pikantności”. Dodają, że chips jest ekstremalnie ostry, a jedząc go, trzeba chronić oczy i używać rękawiczek, dołączonych do zestawu.

Czym jest Hot Chip Challenge?

Hot Chip Challange to chips wyprodukowany z mąki kukurydzianej i oleju słonecznikowego. Za jego pikantny smak odpowiadają przyprawy przygotowane na bazie dwóch najostrzejszych papryczek świata. Mowa o Carolina Reaper i Trinidad Moruga Scorpion. Przekąska jest bardzo kaloryczna – 100 g produktu to aż 472 kcal, 20 g tłuszczu i 64 g węglowodanów. Sprzedawana jest w opakowaniach w kształcie trumny. W opisach chipsów można znaleźć informację, że zjedzenie ich to prawdziwa próba dla podniebienia. A w związku z tym, że są ekstremalnie ostre, sprzedawcy zalecają, aby popić je mlekiem, które złagodzi palący smak chipsów.

Czy ekstremalnie pikantne chipsy można kupić w Polsce?

Pikantne chipsy Hot Chip Challenge są produkowane przez czeską firmę Hot–Chip i w tym kraju zostały już wycofane ze sprzedaży. Podobnie stało się w Niemczech i we Francji. Ale wciąż można je zamawiać w polskich sklepach internetowych. Wprawdzie producent ostrzega, że chipsów nie wolno spożywać w przypadku alergii na ostrą paprykę, kapsaicynę lub w przypadku problemów zdrowotnych, jednak mimo to przekąska jest hitem internetu. Również rodzimi TokTokerzy nagrywają filmiki, na których dzielą się swoimi reakcjami po zjedzeniu chipsa. Demonstrują też zawartość opakowania – można w nim znaleźć między innymi saszetkę z napisem RIP. To skrót umieszczany na nagrobkach, w tłumaczeniu na język polski oznaczający: „niech spoczywa w pokoju”. Filmiki mają bardzo duże ilości wyświetleń.

Czym grozi zjedzenie ekstremalnie pikantnych chipsów?

Zapowiadana „prawdziwa uczta dla miłośników ekstremalnej pikantności” może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, a nawet skończyć się tragicznie. Odpowiadać ma za to kapsaicyna zawarta w tych chipsach. Choć minimalne ilości tego związku mogą wręcz przyspieszyć przemianę materii, spożyte w nadmiarze działają toksycznie, powodując niebezpieczne dla zdrowia objawy alergii. Wśród nich wymienia się obrzęk gardła, silne pieczenie jamy ustnej, pieczenie w przełyku, ból żołądka i jelit, wymioty, biegunkę, ból podczas defekacji. Między innymi takie objawy zaobserwowano u czeskiej młodzieży po zjedzeniu Hot Chip Challenge. Po spożyciu produktów z dużą zawartością kapsaicyny może dojść do paraliżu oddechowego, co stwarza śmiertelne zagrożenie.

