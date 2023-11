Chrupiące chipsy bez grama tłuszczu. Jadłam je na diecie bez wyrzutów sumienia

Coraz bardziej popularną przekąską, która jest dobrą alternatywą dla tradycyjnych chipsów, są chipsy bananowe lub domowe chipsy jabłkowe. Ich smak jednak znacząco odbiega od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i który uwielbia większość z nas. Podczas walki z nadprogramowymi kilogramami jedzenie tych klasycznych chipsów ze sklepowej półki może jednak zniweczyć całe nasze dotychczasowe wysiłki. W takiej sytuacji warto postawić na chipsy, które nie zawierają grama tłuszczu, ale smakują naprawdę doskonale. Gdy pierwszy raz ich spróbowałam – stały się moją ulubioną dietetyczną przekąską.

Przepis na pyszne chipsy bez tłuszczu

Okazuje się, że zrobienie niskokalorycznej przekąski bez odrobiny oleju, którą możecie zajadać się nawet podczas diety odchudzającej, jest możliwe. Do tego jest to bardzo proste. Co więcej, chipsy będą wspaniale chrupać, a wy przestaniecie tęsknić za tymi gotowymi ze sklepu, które są istną bombą kaloryczną.

Pomysł na przygotowanie tej przekąski różni się jednak od tradycyjnej receptury na chipsy, gdzie bazą są surowe ziemniaki pokrojone w cienkie plasterki. Według tego przepisu należy ugotować ziemniaki, a następnie je zblendować. Na koniec wystarczy, że włożycie je do piekarnika.

Przepis: Chrupiące chipsy bez odrobiny tłuszczu Te chipsy to idealna przekąska dla osób na diecie odchudzającej. Musicie ich spróbować! Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 200 g ziemniaków,

2 łyżki wody,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 cebula (najlepiej wybierzcie małą),

50 g mąki kukurydzianej,

sól i pieprz (lub inne przyprawy). Sposób przygotowania Połączcie purée ziemniaczane z innymi składnikamiNajpierw przygotujcie purée ziemniaczane, a następnie dodajcie do niego surową cebulę, proszek do pieczenia oraz mąkę ziemniaczaną i wodę. Zblendujcie całośćCałość zblendujcie na gładką masę, a następnie doprawcie swoimi ulubionymi przyprawami. Przygotujcie chipsy do pieczeniaNa blachę do pieczenia wyłóżcie papier do pieczenia. Masę przełóżcie do rękawa cukierniczego, a następnie wykładajcie małymi porcjami na blachę. Całość przykryjcie drugim arkuszem papieru i dociśnijcie szklanką każdy kleks z masy ziemniaczanej – róbcie to do momentu, aż będą one bardzo cieniutkie. Upieczcie chipsyChipsy przykryjcie jeszcze jedną warstwą papieru do pieczenia i włóżcie je do piekarnika rozgrzanego do 140 stopni Celsjusza. Pieczcie je przez około 11-13 minut. Na koniec oderwijcie delikatnie wierzchnią warstwę papieru do pieczenia.

Z jakich składników zrobione są dietetyczne chipsy?

Takie dietetyczne chipsy przygotujecie z ziemniaczanego purée z kilkoma dodatkami. Mowa między innymi o surowej cebuli, która sprawi, że ta przekąska będzie jeszcze smaczniejsza. Potrzebna będzie wam też mąka kukurydziana oraz woda i proszek do pieczenia. Całość musicie doprawić swoimi ulubionymi przyprawami, możecie do tego użyć na przykład:



słodkiej, ostrej lub wędzonej papryki,

czosnku,

tymianku,

soli i pieprzu.

Zrobienie takich chipsów nie wymaga wiele pracy i czasu, jednak zanim do tego przystąpicie, musicie uwzględnić dość długi czas gotowania się ziemniaków. To właśnie ten etap trwa najdłużej.

Z czego jeszcze można zrobić fit chipsy?

Dietetyczne chipsy z purée ziemniaczanego są pyszne, ale możecie jeszcze bardziej poeksperymentować i spróbować przyrządzić taką przekąskę w inny sposób. Zdrowym i smacznym zamiennikiem tradycyjnej wersji są chipsy z batatów, buraka, pietruszki, jarmużu, a nawet soczewicy, selera i cukinii. Pomysłów jest naprawdę dużo, dlatego warto próbować i sprawdzić, która opcja smakuje wam najbardziej.

Jeśli jednak wolicie nieco słodsze smaki – spróbujcie popularnych chipsów z bananów lub jabłek. Z powodzeniem możecie wykorzystać również gruszki lub marchewki. W trakcie sezonu możecie użyć do zrobienia takich chipsów nawet truskawek.

