Chipsy z pietruszki. Zdrowa fit przekąska dla osób na diecie

Podjadanie między posiłkami to „zmora” wielu Polaków. Zwykle, gdy nachodzi nas pierwszy głód po obiedzie, sięgamy po słodycze lub słone „przegryzki” ze sklepu, które na ogół mają w sobie duże ilości soli, cukru, sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku. Dziś chcielibyśmy zaproponować inne znacznie zdrowsze rozwiązanie, czyli chipsy z pietruszki. Tego typu przekąska, podobnie, jak chipsy jabłkowe, świetnie sprawdzi się w przypadku osób na diecie, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale jednocześnie nie potrafią odmówić sobie drobnych przyjemności. Ma niewiele kalorii i zapewnia uczucie sytości.

Jak zrobić chipsy z pietruszki?

Co ważne, nie musicie biegać po sklepach ze zdrową żywnością i szukać chipsów z pietruszki na półkach. Możecie przygotować je w domowym zaciszu. Szybko, prosto i bez wysiłku. Jak to zrobić? Najpierw musicie się zaopatrzyć w dwie średniej wielkości pietruszki razem z natką. Najlepiej wybierać te warzywa, które pochodzą z ekologicznych upraw, które nie były nawożone za pomocą substancji chemicznych ani pryskane pestycydami.

Kolejne kroki są banalne proste. Umyjcie pietruszki i odetnijcie nać. Następnie obierzcie korzenie ze skórki i pokrójcie je w cienkie paski lub plastry. Tak przygotowane warzywa oprószcie solą i pieprzem, a także innymi ulubionymi przyprawami, na przykład słodką papryką, czosnkiem w proszku lub tymiankiem. Potem skropcie pietruszkę niewielką ilością oliwy. Wyłóżcie wszystkie kawałki warzywa na blasze z papierem do pieczenia i wsadźcie całość do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 15-20 minut. Uważajcie, by warzywa zbytnio się nie przypiekły. Wyciągnijcie je, gdy staną się lekko brązowe.

Jak podawać i przechowywać chipsy z pietruszki?

Gotowe chipsy z pietruszki posypcie pokrojoną natką. Możecie podawać je z domowym ketchupem lub sosem czosnkowym. Najlepiej spożyć je niedługo po upieczeniu. Wtedy są najsmaczniejsze. Jeśli chcecie je przechować na dłużej wykorzystajcie do tego celu w zamkniętym naczyniu lub puszce wyłożonej papierem śniadaniowym. Pojemnik trzymajcie w suchym i chłodnym miejscu (nie dłużej niż 3-4 dni).

