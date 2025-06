To mleko jest pełne zdrowotnych „pułapek”. Szkodzi kościom i jelitom. Masz je w lodówce?

Mleko jest źródłem wielu cennych wartości odżywczych. Dostarcza między innymi białka, fosforu, potasu, wapnia, magnezu oraz witamin z grupy B. Wszystkie te związki odgrywają niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Dlatego warto włączyć przywołany nabiał do swojej diety. Zanim jednak po niego sięgniesz – będąc w sklepie lub supermarkecie – dobrze się zastanów. Nie każdy produkt zasługuje bowiem na to, by trafić do koszyka. Niektórych lepiej unikaj, jeśli nie chcesz zaszkodzić zdrowiu. Zobacz, co nigdy nie powinno znaleźć się na twojej liście zakupów.

Jakie mleko szkodzi zdrowiu?

Eksperci przestrzegają przed zakupem mleka smakowego, na przykład czekoladowego, waniliowego czy truskawkowego. Wielu osobom wydaje się, że tego typu produkty są zdrowszą alternatywą dla wysokoprzetworzonych przekąsek (chipsów, batonów etc.). To jednak błędne założenie. By się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na skład przywołanych artykułów spożywczych. Większość z nich ma w swoim składzie mnóstwo sztucznych dodatków, które poważnie szkodzą zdrowiu, zwłaszcza gdy są spożywane w dużych ilościach. Mowa tu między innymi o karagenie, cukrze, syropie glukozowym, gumie guar, czy fosforanach.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że nadmiar cukru w diecie szkodzi zdrowiu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jaki wpływ na organizm wywierają inne wymienione wyżej składniki, bo z tego mało kto zdaje sobie sprawę. Guma guar – jak zauważa lekarz Adrian Sznajder – może zwiększyć swoją objętość nawet dwudziestokrotnie, co u niektórych osób powoduje duszności, trudności z przełykaniem i zaburzenia pracy jelit. Z kolei fosforany są źródłem dodatkowego fosforu. Zbyt duże ilości tego związku w organizmie przyczyniają się natomiast do rozwoju wielu problemów zdrowotnych.

Dla przykładu prowadzi on do niebezpiecznego zwapnienia, czyli stwardnienia narządów i tkanek miękkich. Mam tu na myśli zwapnienie naczyń krwionośnych, a także nerek [...] Dotarłem też do wyników badań, które pokazały, że osoby, które dostarczają [organizmowi – przyp. red] wysokie ilości fosforu mają wyższe ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego nawet o 54 procent. Do tego należy dodać fakt, że nadmiar fosforu wręcz wyciąga wapń z naszych kości, osłabiając w ten sposób ich strukturę – podkreśla dietetyk dr Bartek Kulczyński w jednym ze swoich nagrań.

Dlaczego jeszcze mleko smakowe to zły wybór?

Warto też zwrócić uwagę na szkodliwość karagenu. Badania przeprowadzone przez niemieckich naukowców dowiodły, że związek ten – spożywany w nadmiarze – może wpływać negatywnie na pracę układu pokarmowego i zaburzać równowagę mikrobiomu, co z kolei przekłada się na gorsze funkcjonowanie całego organizmu. Sprzyja powstawaniu stanów zapalnych i osłabia odporność. Należy poruszyć w tym miejscu jeszcze jedną istotną kwestię – wbrew pozorom o „przedawkowanie” karagenu i innych wymienionych wyżej związków nietrudno, bo znajdują się one w wielu popularnych produktach spożywczych, nie tylko w mleku smakowym.

