Bułka grahamka to źródło błonnika. Poznaj też inne zalety tego pieczywa i zobacz, czy jeść je na diecie

Pieczywo z mąki pszennej graham to zdrowsza alternatywa dla białego pieczywa. Mąka pszenna pełnoziarnista nie dostarcza do naszego organizmu pustych kalorii – jest źródłem witamin, węglowodanów złożonych, białka i składników mineralnych. Co więcej, bułka grahamka słynie z wysokiej zawartości błonnika. Zanim jednak sięgniemy po bułkę grahamkę w celu przygotowania pełnej wartości odżywczych kanapki, musimy sprawdzić jej skład. Im krótszy skład pieczywa, tym jest ono bardziej wartościowe pod względem odżywczym.

Bułka grahamka – skład

Bułka grahamka oraz chleb graham stanowią doskonały zamiennik białego pieczywa. Pieczywo z mąki graham ma wysokie wartości odżywcze (mąka z pełnego przemiału zawiera łuskę zboża, z której powstają otręby oraz zarodek), co sprawia, że pomaga uzupełniać niedobory cennych składników odżywczych oraz zawiera sporą ilość błonnika, który wpływa na trawienie i zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. Każdy rodzaj pieczywa z mąki pszennej typ 1850 jest źródłem witamin i składników mineralnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Wybierając bułki grahamki o krótkim, prostym składzie, w którym nie znajdują się stosowane w piekarnictwie dodatki do żywności (np. difosforan disodowy E450, fosforan wapnia E341, guma guar E412) oraz wysokokaloryczny cukier, zyskujemy podwójnie, bo możemy cieszyć się wyjątkowym smakiem naturalnego pieczywa i zadbać o zdrowie.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie dodatki do żywności są szkodliwe, ale nie musimy jeść „ulepszonego” pieczywa, bo jego naturalna, zdrowa wersja, jest zdecydowanie smaczniejsza.

Tradycyjne receptury pieczywa graham uwzględniają mąkę pszenną pełnoziarnistą, do której czasami dodawana jest zwykła mąka pszenna. W niektórych piekarniach do pieczywa graham dodawana jest serwatka z mleka, która nie wpływa w negatywny sposób na wartości odżywcze bułek i chleba. Krótki, dobry skład pieczywa jest wyznacznikiem jego jakości, która przekłada się na stan naszego zdrowia i walory smakowe.

W sklepach znajdziemy również pieczywo, które jedynie z wyglądu przypomina bułki grahamki oraz chleb graham. W jego składzie znajduje się jedynie zwykła mąka pszenna o różnym stopniu przetworzenia, której ciemny kolor nadaje karmel. Warto sprawdzać skład kupowanego pieczywa, bo pozwoli to zadbać o stan zdrowia i wygląd sylwetki. Najlepiej odłożyć na półkę bułki grahamki oraz inne pieczywo z długim składem, w którym znajdują się liczne E, a także rafinowany olej palmowy lub niewiadomego pochodzenia tłuszcz roślinny, cukier, karmel oraz inne, zbędne dodatki.

Jakie wartości odżywcze ma bułka grahamka?

Jak już zostało wspomniane, bułka grahamka dostarcza do naszego organizmu witaminy, składniki mineralne i usprawniający trawienie błonnik pokarmowy. Ten rodzaj pieczywa stanowi także bogate źródło białka oraz węglowodanów złożonych.

Co więcej, bułka grahamka stanowi źródło witaminy E i witamin z grupy B, magnezu, żelaza, potasu, wapnia, cynku i miedzi.

Ile waży bułka grahamka?

Średnio jedna mała grahamka waży około 40-50 g. Waga bułki jest dla nas wyznacznikiem jej jakości – bułki z mąki graham są ciężkie i zbite, czego nie można powiedzieć o bułkach, które jedynie pod względem wyglądu przypominają pieczywo z mąki graham. Duża bułka grahamka waży średnio 90 g, jednak niektóre piekarnie oferują duże grahamki o wadze 100 g.

Ile kalorii ma bułka grahamka?

To, ile kcal ma grahamka, zależy od jej składu i wagi. Jedna mała bułka grahamka, bez żadnych dodatków, dostarcza do naszego organizmu około 180 kcal. Jedna duża grahamka, bez żadnych dodatków, dostarcza do naszego organizmu około 230 kcal. Trzeba pamiętać, że skład i kaloryczność bułki grahamki mogą znacząco się różnić w zależności od piekarni lub producenta pieczywa mrożonego, które jest później opiekane w supermarketach.

Jeżeli dodamy do bułki grahamki masło, to jej kaloryczność wzrośnie o 7-10 kcal.

Czy bułka grahamka to dobry wybór na diecie?

Bułka grahamka, która ma dobry, naturalny skład, może stanowić element jadłospisu osób na diecie. Ten rodzaj pieczywa ma wysokie wartości odżywcze – jest źródłem węglowodanów złożonych, białka oraz błonnika pokarmowego – składniki te zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, co zapobiega podjadaniu.

