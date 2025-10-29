Zrób to przed gotowaniem mleka, a już nigdy nie wykipi! Trik mojej mamy zawsze działa

Najgorszą zmorą osób gotujących mleko jest moment, gdy zaczyna gwałtownie wrzeć i kipi pod wpływem wysokiej temperatury. Proces kipienia jest spowodowany nagłym wytwarzaniem pary wodnej, która rozpycha białka i tłuszcze zawarte w mleku. W ten sposób tworzy się piana, która wydostaje się poza garnek. To zjawisko bardzo łatwo można przeoczyć, wystarczy chwila nieuwagi.

Co zrobić, żeby mleko nie wykipiało?

Moja mama podpowiedziała mi prosty sposób, by mleko nigdy nie wykipiało. Od tej pory zawsze używam tego triku podczas gotowania tego płynu. Tak naprawdę wystarczy użyć odrobiny tłuszczu – masła lub oleju. Nasmaruj nim brzegi naczynia, a następnie wlej mleko. Zapobiegniesz w ten sposób kipieniu, ponieważ płyn zatrzyma się na tłuszczu.

Żeby mleko nie wykipiało, postaraj się też używać garnków o grubym dnie, które równomiernie rozprowadzają ciepło. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko wykipienia i przypalenia. Pamiętaj też, żeby mleko gotować na małym lub średnim ogniu. Nigdy nie należy też zostawiać go „bez nadzoru”. Ważne jest też częste mieszanie.

Jak uratować przypalone mleko?

Wykipiałe mleko może łatwo przypalić się na dnie garnka, a to nadaje całości nieprzyjemny smak i zapach spalenizny. Zazwyczaj wtedy je wylewamy. Wcale jednak nie jest to konieczne.

Nieprzyjemny zapach i typowy gorzki posmak mleka wynika z karmelizacji cukrów i białek na dnie naczynia. Jeśli nie użyjesz powyższego triku i mleko wykipi, to można je jeszcze uratować. Wystarczy, że przelejesz je do czystego garnka, dodasz szczyptę soli i ponownie zagotujesz. Jeśli planujesz użyć mleka do deserów lub innych słodkich potraw, możesz wykorzystać też pół łyżeczki cukru waniliowego (lub kilka kropel ekstraktu waniliowego). Przelewając mleko, zwróć uwagę, by nie naruszyć przypalonej warstwy na dnie, ponieważ to ona jest źródłem złego smaku.

