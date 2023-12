Herbata z chmielu – właściwości prozdrowotne, sposoby przygotowania naparu

Chmiel zwyczajny od wieków słynie z prozdrowotnych właściwości – chmiel uprawiano m.in. w starożytnej Grecji i starożytnym Egipcie. Obecnie kojarzony jest przede wszystkim z produkcją piwa, któremu nadaje charakterystyczną woń i goryczkę. Szyszki chmielu tradycyjnie stosowane są jako surowiec zielarski. Ze względu na działanie uspokajające napar z chmielu doskonale sprawdza się m.in. jako naturalne wsparcie w okresach napięcia nerwowego oraz okazuje się bardzo pomocny przy przejściowych problemach ze snem np. w przypadku bezsenności, która spowodowana jest wyczerpaniem nerwowym. Silne działanie nasenne sprawia, że wypicie naparu chmielowego przed położeniem się do łóżka, ułatwia zasypianie oraz zapobiega wybudzaniu się w nocy. Chmiel stosowany jest także jako anty afrodyzjak u osób cierpiących z powodu nadpobudliwości seksualnej.

Herbata z chmielu – podstawowe informacje

Herbata z chmielu to napar przygotowywany z suszonych szyszek chmielu. Aby w pełni wykorzystać prozdrowotne właściwości chmielu zwyczajnego, najlepiej wybierać gotowe produkty, które zawierają w sobie 100% certyfikowany składnik ekologiczny. Co ważne – szyszki chmielu nie powinny być stosowane przez osoby prowadzące pojazdy i obsługujące maszyny. Po wypiciu naparu z chmielu należy zrezygnować z wykonywania czynności, które wymagają szybkiego reagowania oraz koncentracji uwagi. Nie należy stosować naparu z chmielu w okresie ciąży i karmienia piersią, a także bez konsultacji z lekarzem łączyć go z farmaceutykami.

Właściwości prozdrowotne herbaty z chmielu

Za prozdrowotne właściwości szyszek chmielu odpowiadają aktywne związki roślinne m.in. olejki eteryczne, żywice, polifenole, kwasy goryczowe, katechiny oraz garbniki. Chmiel dostarcza do naszego organizmu także cenne flawonoidy, które mają silne właściwości antyoksydacyjne. Napar chmielowy wykazuje działanie łagodnie moczopędne, a także działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, uspokajające oraz łagodzi zaburzenia trawienia.

Napar z szyszek chmielu na uspokojenie

Napar chmielowy oddziałuje na układ nerwowy, łagodząc stres, nadmierne napięcie nerwowe, uczucie lęku i niepokoju oraz stany depresyjne. Trzeba jednak pamiętać, że nie stanowi zamiennika farmaceutyków, które stosowane są w leczeniu zaburzeń nerwowych oraz depresji i nie powinien być stosowany razem z lekami uspokajającymi. Osoby, u których występują objawy wskazujące na zaburzenia psychiczne, powinny skonsultować się z lekarzem, który zdiagnozuje przyczyny nieprzyjemnych objawów oraz zaleci odpowiednie leczenie i formę terapii.

Napar z szyszek chmielu na bezsenność

Ze względu na silne działanie nasenne chmiel pomaga przy bezsenności oraz zalecany jest dla osób, które mają problemy z zasypianiem np. ze względu na wykonywanie pracy w nocy. Napar z szyszek chmielu ułatwia zasypianie, zapewniając głęboki, spokojny sen.

Napar z szyszek chmielu na objawy menopauzy

Chmiel skutecznie zmniejsza dolegliwości, które związane są z menopauzą (np. napady gorąca). Napar z chmielu pomaga w złagodzeniu objawów klimakterium, ponieważ dostarcza do organizmu fitoestrogeny.

Napar z szyszek chmielu na zaburzenia trawienia

Chmiel wspomaga trawienie, pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci, a także zapobiega zaparciom i wzdęciom. Herbata z chmielu to sprawdzony sposób na nieżyt przewodu pokarmowego, nadmierną fermentację jelitową, nadkwasotę oraz odbijanie.

Napar z szyszek chmielu na układ moczowy

Herbatka z szyszek chmielu wykazuje m.in. działanie moczopędne i zmniejsza napięcie dróg moczowych. Jest zalecana dla osób z różnymi problemami układu moczowego, stanowiąc wsparcie w leczeniu m.in. kamicy nerkowej i zapalenia pęcherza moczowego.

Napar z chmielu na ból stawów oraz problemy skórne

Chmiel działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie na mięśnie i stawy. Zalecany jest dla osób z bólami reumatycznymi, artretycznymi i pourazowymi, a także zapaleniem korzonków (rwa kulszowa). Co więcej, napar z chmielu poprawia stan skóry, włosów i paznokci, wykazując działanie przeciwłojotokowe, przeciwgrzybicze i ściągające. Może być stosowany do przemywania trudno gojących się ran, owrzodzeń oraz innych zmian skórnych.

Sposób przygotowania herbaty z chmielu

Aby przygotować herbatę z chmielu, wystarczy zalać łyżeczkę suszonych szyszek chmielu szklanką wrzącej wody i zaparzyć pod przykryciem przez 10-15 minut. Przed spożyciem trzeba napar z chmielu przecedzić. Można do niego dodać miód oraz inne zioła o uspokajającym działaniu np. 1 łyżeczkę kozłka lekarskiego.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki 3 filiżanek naparu z szyszek chmielu dziennie oraz spożywać herbaty z chmielu, stosując leki nasenne, antydepresyjne, uspokajające oraz hormonalne. Osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe powinny przed zastosowaniem naparu z chmielu skonsultować się z lekarzem.

