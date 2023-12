Czy pieczarki są zdrowe? Odpowiedź może zaskoczyć

Pieczarki można jeść na surowo, można je gotować, smażyć i piec. Odpowiednio przyrządzone są świetnym daniem same w sobie, ale doskonale też radzą sobie jako dodatek do zup, mięs czy warzyw.

Ile kalorii mają pieczarki?

Ktoś może się zastanawiać, czy na diecie odchudzającej można jeść pieczarki. Odpowiadamy: można. Pieczarki to przede wszystkim niskokaloryczne źródło białka i cennych pierwiastków. 100 gramów surowych pieczarek to tylko 22 kalorie. Jednocześnie taka porcja tych grzybów zawiera:

3,09 g białka,

1 g błonnika,

3 mg wapnia,

9 mg magnezu,

0,5 mg żelaza,

86 mg fosforu,

318 mg potasu,

a także: selen, mangan, miedź, cynk.

Pieczarki to także źródło witamin, m.in. witaminy C oraz witamin z grupy B. Trzeba jednak pamiętać, że wartość odżywcza pieczarek zależy od sposobu ich przygotowania. Smażone w tłuszczu pieczarki to niekoniecznie najlepszy wybór, ale surowe, pieczone czy gotowane – jak najbardziej. Dlatego dietetycy są zgodni: warto włączać pieczarki do codziennych posiłków. Będą smacznym i zdrowym uzupełnieniem zbilansowanej diety.

Czy pieczarki działają antynowotworowo?

Niektóre badania sugerują, że te niepozorne grzyby mają także właściwości prozdrowotne, a konkretnie: mogą działać antynowotworowo. Np. badanie naukowców z amerykańskiego ośrodka badawczego City of Hope wykazało, że jedzenie pieczarek może zmniejszać ryzyko raka prostaty. Okazało się, że uczestnicy badania, którzy jedli specjalnie dla nich przygotowany proszek z pieczarek, mieli mniejszy poziom PSA, antygenu specyficznego dla raka prostaty (wyniki badania zostały opublikowane w The Journal of Nutritional Biochemistry w 2021 roku).

Czy każdy może jeść pieczarki?

Pieczarki, choć są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych grzybów (mowa o pieczarkach hodowlanych, a nie dzikich), to nadal są to grzyby, które mogą wywołać niestrawność u osób z wrażliwym układem pokarmowym. Grzybów powinny unikać osoby starsze, nie powinno się ich także podawać małym dzieciom. Ważne jest, aby wybierać pieczarki świeże, bez oznak nadpsucia i pod żadnym pozorem nie jeść pieczarek z widoczną pleśnią.

Czytaj też:

Co zrobić, żeby pieczarki nie ściemniały podczas smażenia? Wystarczy kilka kropli tego płynuCzytaj też:

Lekkie carpaccio z pieczarkami, awokado, szparagami i jajkiem w koszulce. Leszek Wodnicki dla „Wprost”