Co zrobić, żeby pieczarki nie ściemniały podczas smażenia? Wystarczy kilka kropli tego płynu

Smażone pieczarki to doskonały dodatek do wielu potraw, od sałatek po dania główne. Ich delikatny smak i miękka konsystencja sprawiają, że są bardzo lubianym składnikiem wielu dań. Smażenie pieczarek nadaje im głęboki, aromatyczny smak. Można je przyprawić na wiele sposobów, dodając różnorodne zioła, a nawet odrobinę czosnku, dzięki czemu staną się jeszcze smaczniejsze. Smażone pieczarki świetnie komponują się z makaronem, są idealne do kanapek czy jako dodatek do dań mięsnych. To uniwersalny składnik, który potrafi wzbogacić smak każdej potrawy.

Jak smażyć pieczarki, żeby nie ściemniały?

Najczęstszym sposobem obróbki termicznej pieczarek jest właśnie ich usmażenie. Można wtedy zaobserwować, że pieczarki, które były na początku znacznie jaśniejsze, w trakcie procesu smażenia zaczynają ciemnieć, a przez to robią się mniej apetyczne. Żeby temu zapobiec, wystarczy, że skropicie pieczarki przed smażeniem odrobiną soku z cytryny. Użycie tej metody pozwoli na zachowanie ich ładnego koloru.

Co zrobić, żeby pieczarki nie puszczały wody podczas smażenia?

Podczas smażenia często zdarza się także, że pieczarki puszczają wodę. Może się to okazać problematyczne, jeśli chcemy, by były przyjemnie chrupiące. Żeby jednak nie wyciekała z nich woda, musicie zwrócić uwagę na moment solenia. Powinniście to robić dopiero na sam koniec, gdy będą już ładnie zarumienione. Moment wyłączenia palnika jest też odpowiednim czasem, by posolić pieczarki.

Dodatkowo pieczarki zawierają dużo wody, więc przed wrzuceniem ich na patelnię warto delikatnie je osuszyć. Można to zrobić przy użyciu ręcznika papierowego lub pozostawienie ich na chwilę na sicie, aby nadmiar wilgoci spłynął.

Jak prawidłowo smażyć pieczarki – najważniejsze zasady

Pieczarki warto pokroić na podobnej grubości plasterki, aby równomiernie się usmażyły. Warto unikać też przekładania zbyt dużej ilości pieczarek na patelnię – lepiej smażyć je partiami. Smażąc pieczarki, regularnie mieszajcie je, aby równomiernie się podsmażyły i nie przywierały do patelni. Pamiętajcie też, by nie trzymać ich na patelni zbyt długo, ponieważ może to sprawić, że staną się gumowate.

Ważne jest również, by wrzucić pieczarki na mocno rozgrzany olej – w ten sposób nie będą „piły” tłuszczu, tylko zaczną się szybko złocić. Dodatkowo pieczarki najlepiej jest smażyć na maśle z odrobiną oleju lub oliwy. Taki miks wydobędzie to, co w nich najlepsze. Masło sprawi, że będą one pełne smaku i aromatu, jednak dzięki dodaniu odrobiny oleju nie przypalą się. Jeśli jesteście miłośnikami pieczarek i lubicie je pod każdą postacią – koniecznie sprawdźcie, czy pieczarki można mrozić, ale też czy jedzenie surowych pieczarek jest zdrowe (większość z was będzie bardzo zaskoczona).

Czytaj też:

Zbyt rzadko jadłam tę rybę, a jest idealna na diecie. Jak odchudzić potrawy ze śledzia?Czytaj też:

Jak zrobić grzybki marynowane bez śluzu? Sposób mojej babci zawsze działa