Jak łatwo i szybko obrać jajko? Ten trik działa cuda, a ja niepotrzebnie męczyłam się przez lata

Jajka ugotowane na twardo to wszechstronny składnik kulinarny, który można wykorzystać w licznych potrawach. Świetnie smakują „solo” jedynie z majonezem lub sosem chrzanowym. Można pokroić je też na plasterki lub małe cząstki i położyć na kanapce albo dodać do sałatki. Mogą być też bazą do przygotowania różnego rodzaju past kanapkowych. Choć ich gotowanie jest dość proste, to wiele osób nie przepada za obieraniem jajek. Jest jednak szybki patent, dzięki któremu to zadanie stanie się znacznie łatwiejsze. Koniecznie zapoznajcie się też ze ściągą, jak długo gotować jajka – wtedy zawsze wyjdą idealne. Jeśli jesteście miłośnikami tego produktu – sprawdźcie, jaki jest najzdrowszy sposób przygotowywania i jedzenia jajek.

Jak łatwo i szybko obrać jajka? Prosty trik

Jeżeli jajko jest bardzo problematyczne podczas obieranie ze skorupki ma to również swoje plusy – to znak, że jest dość świeże i nie leżało w sklepie zbyt długo. Im jajko jest starsze, tym skorupka staje się bardziej przylepiona do białka. Prostym sposobem na to, by skorupka z łatwością odeszła od ugotowanego jajka jest umieszczenie go w szklance, zalanie zimną wodą i energiczne potrząsanie naczyniem przez kilka sekund (wierzch szklanki zakryjcie dłonią). Po takim zabiegu skorupka bez problemu odejdzie od jajka niemal w jednym kawałku.

W obieraniu ugotowanego jajka pomóc może też inny trik – wystarczy, że ostukacie jajko łyżeczką, a następnie wsuniecie ją pod skorupkę. Jeśli będziecie przesuwać łyżeczką po jajku – usuniecie skorupkę prawie całą za jednym razem. Jeśli zdecydujecie się jednak na obieranie jajka w klasyczny sposób – zacznijcie od „płaskiego” końca jajka, tam znajduje się pęcherzyk powietrza, dzięki czemu obieranie stanie się łatwiejsze.

Co zrobić, żeby jajko łatwiej się obierało? Najważniejsze zasady

Przed rozpoczęciem gotowania jajek warto zadbać o to, by miały one temperaturę pokojową. W trakcie gotowania wszystkie jajka koniecznie muszą znajdować się pod wodą. Jeśli dodacie do gotujących się jajek łyżkę soli – podczas obierania skorupka będzie stawiać mniejszy opór. W podobny sposób zadziała również ocet, soda oczyszczona lub sok z cytryny.

Z kolei po ugotowaniu jajek dobrze jest je zalać zimną wodą i chwilę odczekać. Skorupka odejdzie wtedy z łatwością. Dobrym patentem na łatwiejsze obieranie jajek jest też wcześniejsze ich „zrolowanie”. Chodzi o to, by wałkować ugotowane jajko pod dłońmi na płaskiej powierzchni, aby pękła skorupka. Skorupka będzie wtedy dobrze rozgnieciona i z łatwością powinna odejść od białka. Pamiętajcie jednak, by zachować delikatność i nie robić tego zbyt mocno.

