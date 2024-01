Uważajcie na cytrusy. Chemiczka ostrzega przed szkodliwymi substancjami

Jeżeli decydujecie się na zakup cytryn lub pomarańczy w sklepie spożywczym bądź supermarkecie, koniecznie zwracajcie uwagę na etykiety nabywanych towarów. Dokładnie czytajcie informacje zamieszczone na kartonach lub siatkach z owocami. Skórka z cytrusów nie zawsze nadaje się do spożycia. Sprawdźcie, kiedy lepiej zrezygnować z dodawania jej do swoich potraw.

Skórka cytrusów pokryta toksycznymi substancjami

Cytrusy uprawia się głównie w ciepłym klimacie, między innymi w Hiszpanii, Portugalii, Grecji czy we Włoszech. Zanim trafią na polski rynek mija sporo czasu. Dlatego producenci zabezpieczają je przed zepsuciem. W tym celu pokrywają skórkę owoców specjalnymi substancjami, takimi jak imazalil. To fungicyd, czyli preparat grzybobójczy. Stosuje się go, by zahamować rozwój pleśni. Środek ten został uznany za potencjalnie rakotwórczy. Jego spożycie może zwiększać nie tylko ryzyko powstania nowotworów, a także uszkodzenia układu nerwowego i rozrodczego.

Inną substancją wykorzystywaną do zabezpieczania cytrusów przed pleśnią jest tiabendazol. Podobnie jak imazalil wywiera negatywny wpływ na organizm. Wywołuje zaburzenia hormonalne. Warto również zwrócić uwagę na wosk. Ma on uchronić owoce przed utratą wody, a jednocześnie sprawić, że staną się bardziej atrakcyjne pod względem wizualnym. Producenci sięgają zwykle po dwa rodzaje wosku do zabezpieczania cytrusów:

szelak (E 904) – jest pozyskiwany z wydzieliny owadów zwanej czerwcami (może wywoływać reakcje alergiczne),

utleniony wosk polietylenowy (E 905) – powstaje z produktów ubocznych rafinacji ropy naftowej (jest silnie toksycznym związkiem rakotwórczym, uszkadza wątrobę i nerki).

Jak usunąć szkodliwe substancje ze skórki cytrusów?

Większość związków wykorzystywanych do konserwacji owoców cytrusowych można łatwo usunąć. Trzeba jedynie umyć owoce pod bieżącą gorącą wodą (o temperaturze 60-70 stopni Celsjusza) i wyszorować je za pomocą szczoteczki. Inna metoda polega na zanurzaniu cytryn czy pomarańczy w wodzie z dodatkiem octu jabłkowego (wystarczy pól szklanki octu na litr wody), a następnie moczeniu ich w roztworze z sodą oczyszczoną (3 łyżeczki na litr wody). Cały proces w obu przypadkach powinien trwać od 3 do 5 minut. Na koniec cytrusy trzeba dokładnie wypłukać i osuszyć.

Niestety zaproponowane zabiegi nie pozwalają na pozbycie się z powierzchni owoców imazalilu. Dlatego skórka pomarańczy i cytryn pokryta tym związkiem jest niejadalna. „Nawet jeśli na etykiecie nie ma podanej bezpośrednio informacji o tym, że skórka nie nadaje się do spożycia, to jednak warto zrezygnować z jej użycia, a po obieraniu cytrusów dokładnie myć ręce, aby nie przenosić tych substancji [na miąższ – przyp. red.]” – radzi Sylwia Panek w mediach społecznościowych.

Czym zastąpić skórkę z cytrusów?

Dobrym zamiennikiem skórki z pomarańczy czy cytryny jest sok z cytrusów. Już niewielka jego ilość wystarczy, by desery zyskały ciekawy smak i orzeźwiający aromat. Można też sięgnąć po olejki cytrusowe. Trzeba jednak wcześniej upewnić się, że tego typu produkty są przeznaczone do spożycia. Informacja na ten temat powinna znajdować się na etykiecie danego wyrobu.

