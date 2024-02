Tak fundujesz sobie zmarszczki. Jedzenie tych produktów przyspiesza starzenie

Starzenie się to nieuchronny proces. Nie można go w żaden sposób uniknąć, ale istnieją sposoby, by spowolnić tempo zmian zachodzących w organizmie. Niestety często o tym zapominamy. Paradoksalnie robimy wszystko, co w naszej mocy, by szybciej zobaczyć oznaki upływającego czasu na swoim ciele. Brzmi niewiarygodnie? A jednak. Nierzadko sami fundujemy sobie zmarszczki. Wszystko przez niewłaściwe nawyki żywieniowe i sięganie po produkty, które nie służą zachowaniu młodego wyglądu. Zobacz, o jakie artykuły chodzi.

Jedzenie a przedwczesne starzenie

Wbrew pozorom lista produktów, które sprzyjają przedwczesnemu starzeniu, jest całkiem długa. Niejednokrotnie sięgamy po nie na co dzień, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, jak negatywnie oddziałują na organizm. Ich wpływ nie ogranicza się wyłącznie do przyspieszania procesu powstawania zmarszczek. Te artykuły niejednokrotnie zwiększają również ryzyko wystąpienia wielu poważnych problemów zdrowotnych i pojawienia się cukrzycy typu drugiego, miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu, nowotworów, a także choroby Alzheimera czy Parkinsona.

Ze swojego jadłospisu warto jak najszybciej wyeliminować następujące produkty:

Wysoce przetworzone słodycze i szybkie przekąski typu fast food – zawierają duże ilości cukru (prostych węglowodanów), który uszkadza włókna kolagenowe, a co za tym idzie sprzyja powstawaniu zmarszczek. Jego nadmiar sprawia, że skóra traci jędrność i elastyczność. Staje się cienka i przesuszona, zwłaszcza w okolicach oczu. Zyskuje ziarnisty odcień. Jedzenie dużej ilości słodyczy zwiększa również ryzyko infekcji grzybiczych, co z kolei skutkuje pojawianiem się zmian i wyprysków na ciele.

Alkohol – spożywanie napojów wysokoprocentowych może prowadzić do zaburzeń funkcji wątroby. Nieprawidłowości w pracy tego narządu można zauważyć na twarzy. Świadczą o nich między innymi zaczerwienione policzki, opadające powieki czy pogłębione bruzdy w okolicach nosa i ust. Trzeba też zauważyć, że alkohol wypłukuje z organizmu wiele ważnych mikroelementów i składników odżywczych. Stopniowo wyniszcza organizm i nierzadko uzależnia.

Paczkowane mięso i wędliny – tego typu produkty zwykle zawierają dużą ilość konserwantów, które zapewniają im większą trwałość i dłuższy termin przydatności do spożycia. Ma to jednak swoją cenę. Wskazane środki nierzadko wywołują alergię oraz stany zapalne. Powodują też obrzęki. Wszystko to sprawia, że zyskujemy co najmniej parę dodatkowych lat.

Smażone potrawy – smażenie jest jedną z najgorszych metod obróbki termicznej produktów spożywczych. Proces ogrzewania tłuszczu wyzwala szkodliwe substancje. Związki te uszkadzają komórki tkanek i naczynia krwionośne, pogarszając stan skóry. Najwięcej toksyn powstaje podczas przygotowywania czerwonego mięsa, na przykład wołowiny czy wieprzowiny.

Jakie produkty opóźniają procesy starzenia?

Na szczęście są też produkty, które służą naszej urodzie i młodemu wyglądowi. Jeśli chcemy opóźnić procesy starzenia organizmu, musimy wzbogacić menu o produkty zawierające dużą ilość polifenoli. Chodzi na przykład o takie rzeczy jak:

maliny,

kawa,

czarne porzeczki,

poziomki,

czerwona cebula,

morele,

wiśnie,

zielona herbata,

siemię lniane,

seler naciowy,

pomidory,

kakao,

kalarepa,

brokuły

Warto przypomnieć, że polifenole to związki o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Zwalczają szkodliwy wpływ wolnych rodników. W efekcie zwalczają stres oksydacyjny i zmniejszają ryzyko powstawania przedwczesnych zmarszczek. Wzmacniają odporność organizmu i wspierają go w walce z infekcjami i drobnoustrojami. Mają właściwości przeciwzapalne.

