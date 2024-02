Nigdy nie przechowujcie tak wędlin, popsują się w mig. Sama wcześniej nie wiedziałam, że to błąd

Wędlina to jeden z najczęstszych dodatków do kanapek, ale też zapiekanek i innych przekąsek. W lodówce bardzo wielu osób znajduje się więc niemal ciągle. Warto więc zadbać o to, żeby nie straciła swoich walorów i przechowywać ją w odpowiedni sposób. Część osób popełnia jednak duży błąd, wkładając ją od razu po przyniesieniu ze sklepu do swojej lodówki. Pamiętajcie, że to, jak przechowujecie wędlinę, jest kluczowym elementem w utrzymaniu jej świeżości. Wystarczy mała zmiana, a nie będzie psuła się tak szybko.

Jak nie przechowywać wędliny? Największy błąd

Pewnie każdemu z was zdarzyło się głowić nad tym, dlaczego wędlina szybko traci swoją świeżość i robi się nieprzyjemnie obślizgła. Wpływ na to ma wiele czynników, między innymi temperatura, w której jest przechowywana, ale też opakowanie. Część z nas popełnia jednak jeden, banalny błąd. Chodzi o pozostawienie wędliny w foliowym opakowaniu, w którym była fabrycznie zapakowana (lub w woreczku).

Wędlina musi mieć dostęp powietrza. Nie dzieje się tak w przypadku tej, która jest owinięta w jakąkolwiek folię. Przebywa ona wtedy w wilgotnym środowisku, w którym szybko dochodzi do namnażania się bakterii. W ten sposób może również pojawić się na niej pleśń, a w konsekwencji wędlina nie będzie nadawać się do jedzenia. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli jeden plasterek będzie zepsuty – całą resztę również musicie wyrzucić. W przeciwnym razie może dojść do zatrucia takim produktem.

Jak odpowiednio przechowywać wędlinę?

Najważniejszą zasadą jest jednak to, by od razu po powrocie z zakupów włożyć wędlinę do lodówki. W przypadku soczystych wędlin, które są szczególnie podatne na psucie się, dobrze sprawdzi się na przykład owinięcie jej pergaminem (do żywności). Chodzi o to, by bez trudu docierało tam powietrze. Odpowiedni będzie też szklany pojemnik. Nowe lodówki mają też różne strefy temperatur, w których powinno się przechowywać konkretne produkty. W przypadku wędliny najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie jej na półce środkowej – temperatura tam wynosi między 4 a 7 stopni Celsjusza. Właśnie w takiej temperaturze należy przechowywać produkty, które szybko się psują. Świeże wędliny można przechowywać do 3 dni, natomiast suche i podsuszone w dobrym stanie przetrwają nawet miesiąc.

Dodatkowo jeśli wędlina przebywa w lodówce zbyt długo, nawet przechowywana w odpowiednich warunkach, to po prostu się popsuje. Zadbajcie więc o to, by nie kupować jej zbyt dużo. Jeżeli macie wybór – postawcie na wędlinę w kawałku, a nie w plasterkach (ta druga szybciej ulega zepsuciu). Co więcej, im wędlina jest bardziej przetworzona, tym szybciej się popsuje. Jeśli zauważycie na wędlinie śliski nalot – to znak, że bezwzględnie musicie zrezygnować z jej jedzenia. Takimi „sygnałem alarmowym” powinien być też nieprzyjemny zapach, ślady pleśni. Koniecznie sprawdźcie też, jak wybrać w sklepie dobrą wędlinę.

