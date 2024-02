Nie wiesz, co zrobić z czerstwym pieczywem? Nie wyrzucaj go! Wykorzystaj przepis na tani deser

Szarlotka niejedno ma imię. Można ją zrobić na mnóstwo różnych sposobów. Jeden z moich ulubionych patentów na ten sycący deser odwołuje się do idei niemarnowania żywności (zero waste). Gdy znajduję w chlebaku zeschnięte, czerstwe pieczywo. niczego nie wyrzucam. Biorę się za przygotowywanie ciasta. Tym samym odciążam domowy budżet, wyświadczam przysługę planecie i zyskuje pyszny wypiek. Poznaj przepis na szarlotkę z resztek.

Przepis: Szarlotka z czerstwym chlebem To ciasto to ekonomiczny, pyszny i łatwy w przygotowaniu deser. Ciasto doskonale wpisuje się w ideę zero waste. Z pewnością przypadnie do gustu całej rodzinie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 8 Składniki 350 g czerstwego lub białego chleba

600 g jabłek

2 jajka

50 g masła

300 ml mleka

30 g cukru

10 g cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówJabłka umyj, obierz ze skórki, wydrąż z gniazd nasiennych i pokrój na mniejsze kawałki. Możesz skropić je sokiem z cytryny, by zbyt szybko nie ściemniały. Pokrój drobno pieczywo. Roztrzep jajka. Przygotowanie ciastaW garnku roztop masło. Dodaj do niego mleko i cukier. Połącz dokładnie wszystkie składniki. Poczekaj aż mikstura lekko ostygnie. Przestudzonym płynem zalej pieczywo i odstaw je na 15-20 minut, by rozmiękło. Potem dokładnie wszystko wymiezaj. Pieczenie szarotkiWyłóż formę papierem do pieczenia. Wlej do niej 2/3 ciasta. Potem dodaj jabłka. Na koniec zalej wszystko pozostałym ciastem. Włóż formę do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni i piec przez około 40 minut.

Co jeszcze można zrobić z czerstwego pieczywa?

Jednym z najpopularniejszych patentów na czerstwe pieczywo jest obtoczenie go w jajku i usmażenie na patelni. Chleb w jajku doskonale komponuje się zarówno z szynką, jak i warzywami. Możesz przygotować też tosty zapiekane w piekarniku albo domowy kwas chlebowy. Zeschnięte pieczywo świetnie sprawdza się również jako składnik zapiekanek czy knedli.

Inne pomysły na szarlotkę

Jeśli należysz do grona miłośników szarlotki, z pewnością przypadnie ci do gustu nie tylko wypiek „z recyklingu”, ale również jego inne, bardziej wyszukane wersje. Wbrew pozorom ich lista jest długa. Wystarczy wymienić choćby pozycje, takie jak: szarlotka z bezą czy z budyniem. Jeżeli na co dzień doskwiera ci brak wolnego czasu, sięgnij natomiast po szarlotkę na cieście francuskim. Przygotujesz ją w zaskakująco szybkim tempie. Bez dużego wysiłku i bałaganu w kuchni. A może lubisz eksperymentować i przełamywać kulinarne tradycje? W takim razie postaw na duet jabłek ze śliwkami i zrób crumble.

Jakie jabłka wybrać do szarlotki?

Pamiętaj, że podstawą każdej szarlotki są jabłka. Od ich jakości w dużej mierze zależy smak całego deseru. Źle dobrane owoce mogą go zepsuć. Co zrobić, by tak się nie stało? Najlepiej zainwestować w kwaśne odmiany, takie jak antonówka czy szara reneta. Doskonale zrównoważą słodycz ciasta.

