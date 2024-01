Jak zrobić obłędnie soczystą szynkę pieczoną? Z patentu wujka Zdzicha korzysta każdy w rodzinie

Sekretem pieczonej szynki jest to, by jej skórka była chrupiąca, ale to nie koniec. Mięso wewnątrz powinno być bardzo soczyste. Takie połączenie sprawia, że całość smakuje naprawdę wybitnie. Często jednak, gdy skórka jest odpowiednio przypieczona – środek mięsa wychodzi suchy i niesmaczny. Mamy jednak sprawdzony patent, by temu zaradzić. Jeśli jesteście miłośnikami mięs, to koniecznie sprawdźcie też, co zrobić, żeby schab był nieziemsko miękki i soczysty.

Szynka pieczona będzie soczysta z tym patentem

Sukces szynki przyrządzanej w piekarniku w dużej mierze zależy od tego, czy jest ona wystarczająco soczysta. Niekiedy jednak wychodzi „wysuszona na wiór”, co sprawia, że danie nie jest już tak smakowite, a część osób może całkiem zniechęcić się do przygotowywania tej potrawy. Wasza szynka wyjdzie naprawdę pyszna, jeśli skorzystacie z kilku prostych trików.

Podczas wybierania mięsa zadbajcie o to, by było lekko poprzerastane tłuszczykiem – dzięki temu będzie soczyste i równomiernie się upiecze. Przed pieczeniem warto zamarynować szynkę w solance – dzięki temu będzie miękka i cudownie wilgotna w środku. Zyska też lepszy smak i aromat. Do dużego naczynia wlejcie około 1,5 litra zimnej wody. Następnie dodajcie przyprawy oraz zioła, możecie wykorzystać między innymi:



liście laurowe,

ziele angielskie,

ziarna czarnego pieprzu,

goździki.

Najważniejsze oczywiście jest też to, by dodać cztery łyżki soli. Zanurzcie szynkę w marynacie, następnie musicie ją zafoliować. Później odstawcie ją na 48 godzin do lodówki. Po tym czasie mięso idealnie nadaje się do upieczenia. Po wyjęciu szynki z solanki pamiętajcie jednak o tym, żeby dokładnie ją osuszyć.

O czym pamiętać, przygotowując szynkę pieczoną?

Pieczenie szynki jest jedną z najważniejszych czynności, które później zapewniają soczystość tej potrawie. Żeby zapobiec wysychaniu szynki, przez cały czas jej pieczenia należy uważnie obserwować mięso. Jeżeli zauważycie, że zbyt szybko przypieka się z wierzchu – koniecznie przełóżcie naczynie z szynką na niższą półkę w piekarniku. Jeśli będzie taka potrzeba – możecie zmniejszyć też temperaturę grzania piekarnika. Dobrym sposobem jest też przykrycie szynki folią aluminiową na część czasu pieczenia. Zwróćcie jednak uwagę, by folia była ułożona matową częścią do dołu – wtedy szynka nie będzie już podpiekać się z wierzchu. Szynkę należy piec w temperaturze 200 stopni Celsjusza przez około 40 minut. Później zmniejszcie temperaturę do 150 stopni Celsjusza i pieczcie szynkę przez następne 50 minut.

Pamiętajcie, że nieodpowiednia temperatura oraz zbyt długi czas może całkowicie zniweczyć wszystkie wcześniejsze przygotowania. Przed podaniem warto też odstawić mięso na jakieś 10 minut, by „odpoczęło” – w tym czasie soki równomiernie się rozprzestrzenią, dzięki czemu wasza szynka będzie obłędnie soczysta po pokrojeniu.

