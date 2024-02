Uznaje się ją za najlepszą mąkę. Poleciła mi ją przyjaciółka jako zdrowszą alternatywę tej klasycznej

Jedząc w odpowiedni sposób, możemy poprawić kondycję swojego organizmu. Trzeba jednak wybierać właściwe produkty. Dobrym przykładem jest postawienie na zdrowszy zamiennik mąki pszennej, czyli mąkę orkiszową. Sam orkisz nazywany jest „leczniczym praziarnem”, a św. Hildegarda uważała, że właśnie to zboże stanowi najważniejszy element zdrowej diety. Taką mąkę z powodzeniem można wykorzystać do wypieków, zrobienia makaronu czy pizzy, ale też naleśników oraz różnego rodzaju placków.

Mąka orkiszowa jako zdrowszy zamiennik mąki pszennej

Coraz chętniej i częściej sięgamy po mąkę orkiszową. Głównym powodem jest to, że uznaje się ją za zdrowszą od mąki pszennej. Otrzymywana jest z przemiału oczyszczonych ziaren pszenicy orkisz. Jest podobna do zwykłej, białej mąki, jednak w porównaniu do mąki pszennej jest bogatsza w błonnik pokarmowy. To z kolei sprawia, że po zjedzeniu potrawy z jej dodatkiem czujemy się bardziej syci. Poprawia również perystaltykę jelit i przyspiesza metabolizm. Zawiera także więcej witamin i składników mineralnych. Powoduje uczucie sytości, a do tego reguluje pasaż jelitowy, co z kolei jest ważne dla osób, które borykają się z zaparciami. Mąka orkiszowa spowalnia także wchłanianie glukozy do krwi.

Mąka orkiszowa w porównaniu z mąką pszenną ma od 30 do 60 procent więcej takich składników mineralnych jak: magnez, cynk, żelazo czy miedź. Ma także 1,5 razy więcej wapnia i dwa razy więcej żelaza. Dodatkowo mąka orkiszowa wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, wykazuje działanie przeciwbakteryjne, a także zawiera zdrowe nienasycone kwasy tłuszczowe.

Do czego wykorzystać mąkę orkiszową?

Zastosowanie mąki orkiszowej w kuchni jest bardzo szerokie. Możecie użyć jej jako zamiennik mąki białej podczas pieczenia pieczywa, różnego rodzaju ciast i spodu do pizzy. Z mąki orkiszowej możecie zrobić też pyszne i zdrowe alternatywy dla klasycznych bułek pszennych. Popularne są także naleśniki i ciasteczka orkiszowe. Taką mąkę z powodzeniem możecie wykorzystać też między innymi do zagęszczania sosów. Wszystkie rodzaje mąki z orkiszu można też dowolnie mieszać.

Zwracajcie jednak uwagę na typ mąki. Przykładowo mąka orkiszowa typ 2000, czyli mąka orkiszowa ciemna, sprawdzi się do przygotowania pełnoziarnistego pieczywa lub ciast, którym nie zaszkodzi ciężar mąki. Z kolei mąka orkiszowa graham 1850 będzie odpowiednia do chleba i bułek, a mąkę orkiszową typ 700, 650 lub 550, czyli mąkę orkiszową białą, możecie wykorzystać do większości przepisów. Warto, żeby w waszej kuchni znalazła się nie tylko mąka orkiszowa, ale też inne rodzaje. Zobaczcie, jakie są najlepsze zamienniki mąki pszennej.

