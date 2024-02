Zamień masło na tę pastę. „Podkręca” metabolizm i obniża cholesterol

Masło stanowi bez wątpienia jedno z najpopularniejszych (choć nie najzdrowszych) smarowideł do pieczywa. Jest też produktem wysoce kalorycznym (100 gramów to nawet 750 kcal). Masło spożywane w nadmiarze może doprowadzić do przybierania na wadze. Dlatego osoby na diecie redukcyjnej zwykle muszą rezygnować z dodawania tego tłuszczu na kanapki. Istnieje jednak inne znacznie korzystniejsze rozwiązanie – zastąpienie masła innym smarowidłem. Doskonale sprawdzi się pasta ze słonecznika. Zobaczcie, jak ją przygotować.

Przepis na pastę ze słonecznika zamiast masła

Przygotowanie pasty ze słonecznika nie jest skomplikowane i nie wymaga dużego nakładu pracy. Wystarczy, że połączycie ze sobą cztery składniki – pestki słonecznika pozbawione łusek (około 180 gramów), pół płaskiej łyżeczki soli, pięć łyżek oleju roślinnego i szczyptę pieprzu do smaku. Możecie użyć do tego celu zwykłego blendera. Pamiętajcie jednak, by przedtem nasiona słonecznika dokładnie przepłukać i namoczyć w zimnej lub letniej wodzie. Najlepiej pozostawić je w niej na całą noc. Dzięki temu zmiękną, co znacznie ułatwi ich późniejszą obróbkę. Po namoczeniu pestki trzeba jeszcze raz przepłukać i odcedzić.

To najprostszy przepis na pastę ze słonecznika. Oczywiście możecie go dowolnie urozmaicać i wzbogacać smarowidło o inne składniki, na przykład suszone pomidory, natkę pietruszki, suszoną bazylię, czosnek czy wędzoną paprykę. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Dzięki tym dodatkom nabierze ono jeszcze ciekawszego smaku. Bazowy wariant pasty ze słonecznika wydaje się jednak najbardziej uniwersalny. Ma delikatny smak. Pasuje do różnego rodzaju kanapek. Świetnie sprawdza się również jako dip do warzyw lub krakersów.

Jak pasta ze słonecznika wspomaga odchudzanie?

Pestki słonecznika są produktem wysokokalorycznym (w 100 gramach znajduje się około 580 kalorii). Niech was nie przeraża jednak ta liczba. Wbrew pozorom nasiona sprzyjają redukcji masy ciała. Zawierają bowiem spore ilości białka i błonnika, które poprawiają pracę układu pokarmowego i zapewniają uczucie sytości na długo. Hamują uczucie głodu, co znacznie zmniejsza ryzyko podjadania i sięgania po niezdrowe przekąski między posiłkami. Ułatwiają więc kontrolę wagi. Poza tym „podkręcają” przemianę materii, przyspieszając spalanie tłuszczu.

Inne właściwości pasty ze słonecznika

Pasta ze słonecznika nie tylko wspomaga odchudzanie. Ma też wiele innych właściwości. Nie powoduje wahań stężenia glukozy we krwi. Obniża poziom „złego cholesterolu” i nadciśnienie tętnicze. Wpływa pozytywnie na pracę układu nerwowego i sercowo-naczyniowego. Wzmacnia koncentrację. Niweluje stany zapalne i chroni przed rozwojem różnego rodzaju chorób, między innymi miażdżycy, zawału serca czy udaru mózgu.

