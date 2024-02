Popularna przyprawa wycofana ze sprzedaży. Może zaszkodzić zdrowiu

W przyprawie – jak czytamy w komunikacie udostępnionym przez sieć supermarketów Auchan – wykryto zbyt duże ilości alkaloidów pirolizydynowych. Ich dopuszczalny poziom został wyraźnie przekroczony. To naturalne związki wytwarzane przez rośliny. Służą ochronie przed roślinożercami. Zwykle kumulują się w kwiatach i nasionach, ale mogą też występować w innych częściach roślin. Działają toksycznie na organizm zwierząt i ludzi. Mogą wywołać wiele problemów zdrowotnych, w tym uszkodzenie wątroby i płuc. Przeprowadzone badania dowodzą, że substancje te mają potencjał rakotwórczy. Zwiększają ryzyko powstawania nowotworów.

Szczegóły wycofanej partii przypraw marki Prymat

W udostępnionym komunikacie sieć supermarketów Auchan podała szczegóły wycofanej partii przypraw. Chodzi o kmin rzymski mielony (15 g) marki Prymat:

Kod EAN: 5901135032001

Data minimalnej trwałości: 05.05.2025

Numer partii: 1395424

Konsumenci, którzy zakupili wskazaną powyżej partię produktu proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony. Zwrócony produkt zostanie całkowicie zrefundowany – czytamy na stronie internetowej sieci Auchan.

Zastosowanie kminu rzymskiego w kuchni

Kmin rzymski (inaczej kumin rzumski) jest jedną z podstawowych przypraw wykorzystywanych w kuchni. Pasuje do różnego rodzaju potraw. Świetnie komponuje się zarówno z mięsem, jak i warzywami czy rybami. Można go dodawać do różnego rodzaju zup, sosów czy gulaszów. Ma wiele cennych właściwości. Obniża poziom „złego cholesterolu” (frakcje LDL). Zmniejsza też ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, na przykład miażdżycy czy zawału.

