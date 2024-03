W innych krajach płacą za nie krocie. U nas te pędy traktowane są niczym chwast

Pędy chmielu można spotkać w wielu miejscach w Polsce. Rosną dziko w pobliżu rzek. Nierzadko obrastają murki, słupy, a także inne rośliny. Ogrodnicy szukają sposobu, by się ich pozbyć. Większość osób nie wie, że z powodzeniem można wykorzystać je w kuchni. Są bardzo smaczne i mają wiele cennych właściwości.

Jak i kiedy zbierać pędy chmielu?

Sezon na pędy chmielu rozpoczyna się pod koniec marca i zwykle trwa do połowy maja. Najwcześniej pojawiają się okazy białego koloru, później można zauważyć rośliny o zielonej barwie. Obie wyróżniają się wyjątkowym smakiem. Wyglądem przypominają szparagi i znajdują szerokie zastosowanie w kuchni. Najpierw jednak trzeba je zebrać. By to zrobić, wystarczy przełamać poszczególne gałązki (mniej więcej na wysokości 15 centymetrów), przy czym nie należy ich ścinać. Trzeba pamiętać o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – do spożycia nadają się wyłącznie zielone lub białe szczyty pędów chmielu. Te o brązowym zabarwieniu są twarde i niejadalne.

Zastosowanie pędów chmielu w kuchni

Młode pędy chmielu można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Rośliny nadają się do jedzenia na surowo, smażenia, pieczenia, gotowania, a także marynowania. Nie wymagają długiej obróbki termicznej (wystarczy 5-7 minut). Świetnie sprawdzają się jako dodatek do zup, sałatek lub słonych placuszków. Są chrupkie i delikatne w smaku (pod warunkiem że zostaną zebrane w odpowiednim czasie). Doskonale pasują do dań kuchni azjatyckiej. Wspaniale komponują się z czosnkiem i innymi warzywami.

Jakie właściwości mają pędy chmielu?

Młode pędy chmielu są bogatym źródłem flawonoidów. Wykazują działanie antybakteryjne. Zwalczają stany zapalne. Wzmacniają odporność i wspomagają organizm w walce z infekcjami. Zawierają również związki, które wspierają pracę układu pokarmowego. Zapewniają uczucie sytości i przyspiesza procesy trawienia, a jednocześnie zmniejsza dolegliwości gastryczne, na przykład wzdęcia czy zaparcia.

