Te otręby są mało popularne, a szkoda. Powinny sięgać po nie nie tylko osoby chcące zgubić kilogramy

Otręby orkiszowe powstają w procesie przemiału ziaren pszenicy orkisz. Ich główny składnik stanowi łuska bogata w składniki odżywcze ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu na wielu różnych poziomach. Dlatego warto włączyć te produkty do codziennej diety. Sprawdź, jak wykorzystać otręby orkiszowe w swojej kuchni i zobacz, co można dzięki nim zyskać. Lista korzyści jest naprawdę długa. Z pewnością docenią je nie tylko osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Otręby orkiszowe wspomogą nie tylko odchudzanie

Otręby orkiszowe dostarczają do organizmu spore ilości błonnika, który usprawnia przemianę materii i przedłuża uczucie sytości po posiłku. Dzięki tym właściwościom ułatwia kontrolowanie masy ciała i zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że otręby orkiszowe wpływają pozytywnie nie tylko na pracę układu pokarmowego. Produkt ten ma również wiele innych cennych właściwości. Jest źródłem wapnia i żelaza. Może więc wspomóc leczenie anemii (niedokrwistości). Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) szacuje, że z przywołanym schorzeniem zmaga się nawet 25 procent populacji. Częściej dotyczy ono kobiet niż mężczyzn.

Anemia to choroba związana z niską produkcją czerwonych krwinek i zmniejszonym poziomem hemoglobiny we krwi. Towarzyszy jej wiele różnych objawów. Pojawia się między innymi senność, szybka męczliwość (nawet po relatywnie niewielkim wysiłku), ból głowy, bladość i suchość skóry, płytki oddech, uczucie zimna itp. Częstą przyczyną wskazanego problemu jest niedobór żelaza w diecie. Dlatego otręby orkiszowe nierzadko okazują się pomocne w leczeniu schorzenia.

Jak wykorzystać otręby orkiszowe w kuchni?

Otręby orkiszowe można wykorzystać na wiele sposobów. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do jogurtu, kefiru czy maślanki, a także granoli lub owsianki. Nierzadko wzbogacają też smak różnego rodzaju wypieków albo koktajli. Opcji nie brakuje. Warto jednak pamiętać, by nie przesadzić. Zbyt duża ilość otrębów diecie może przyczyniać się do powstania dolegliwości gastrycznych, takich jak wzdęcia, zaparcia etc. Dlatego zaleca się, by spożywać je z umiarem (nie więcej niż 15 gramów dziennie). Powinny na nie uważać również osoby z przewlekłymi chorobami układu trawiennego, na przykład wrzodami żołądka i dwunastnicy czy zapaleniem jelit.

