Ta mąka będzie najlepsza do ciasta drożdżowego i naleśników. Na co zwrócić uwagę? Chodzi o detal

Aktualnie na rynku dostępne są naprawdę przeróżne rodzaje mąki. Można korzystać z nich, bawiąc się ich smakiem i właściwościami. Od tego, jaką mąkę wybierzecie, a właściwie – czy użyjecie odpowiedniego typu mąki – zależy efekt finalny waszego wypieku. Pod żadnym pozorem nie należy więc zdawać się na przypadek w tej kwestii. Tłumaczymy, co oznaczają poszczególne typy mąki pszennej i żytniej (czyli tych, po które sięgamy najczęściej) i do czego będą odpowiednie.

Co oznacza typ mąki? Ten mały znaczek jest bardzo ważny

Typ mąki, czyli jej oznaczenie, które znajduje się na opakowaniu poza nazwą, to wskaźnik oczyszczenia mąki z zewnętrznej okrywy ziaren. Typy mąki to na przykład 450, 400 czy 2000. Jest to informacja, ile popiołu, czyli mikroelementów, zawiera dana mąka. Liczba ta wskazuje na to, ile gramów składników mineralnych pozostanie po spaleniu 100 kg mąki. Przykładowo: w mące o typie 450 będzie to 450 g popiołu.

Co ciekawe – to, czy mąka jest bogata w popiół, można rozpoznać też „gołym okiem”. Im mąka jest ciemniejsza, tym zawiera więcej mikroelementów i witamin. Ten znaczek jest też „wskazówką” do jakich potraw dany typ będzie odpowiedni. Mąka jest głównym składnikiem różnego rodzaju ciast, pierogów czy pizzy. Do jednych z najpopularniejszych w naszym kraju należy pszenna i żytnia. Poniżej tłumaczymy, którą z nich i jaki rodzaj najlepiej wybrać do konkretnej potrawy.

Jaki typ mąki pszennej będzie najlepszy?

Wśród mąk zawierających gluten zdecydowanie króluje mąka pszenna. Jest bogata w skrobie, ma też szerokie zastosowanie w kuchni. Z uwagi na zawartość glutenu wykonane z niej ciasto szybko rośnie i jest pulchne. To właśnie ze względu na to do wypieku chlebów z innych mąk często stosuje się też domieszkę mąki pszennej. Sięgając w sklepie po mąkę pszenną, nie bierzcie tej „pierwszej lepszej z brzegu”. Nie każdy typ będzie pasował do danego wypieku, a dodając nieodpowiednią mąkę, możecie popsuć całą potrawę. Jaki typ mąki pszennej wybrać do konkretnego dnia? Pomoże wam poniższa rozpiska:

typ 450 (mąka tortowa) – nadaje się do biszkoptów i wypieków półkruchych (przed jej dodaniem warto ją przesiać, ponieważ wypieki będą wtedy jeszcze bardziej puszyste i lekkie),

typ 500 (mąka krupczatka) – będzie odpowiednia do makaronów, babek, ciast kruchych i półkruchych, tart, ciast parzonych,

typ 500 (mąka poznańska, białostocka) – możecie wykorzystać do pierogów, makaronów, klusek, pizzy, sosów, zasmażek,

typ 500 (mąka wrocławska) – idealnie sprawdzi się do ciast drożdżowych, francuskich i półfrancuskich, bułek, makaronów, naleśników, zagęszczania sosów i zup,

typ 550 (mąka luksusowa) – będzie najlepsza do ciast drożdżowych, ciast smażonych, zasmażek, dań gotowanych,

typ 750, 850, 1050 – wykorzystajcie ją do pieczenia chleba i pizzy,

typ 1850 (mąka graham, mąka pełnoziarnista) – idealna do pieczenia chleba (zawiera dużo błonnika i otrębów).

Do jakich potraw sprawdzi się mąka żytnia?

Mąki żytnie uznaje się za zdrowsze w porównaniu do pszennych. Mają one mniejszą zawartość glutenu i niższy indeks glikemiczny, a także zawierają mniej skrobi niż mąki pszenne, ale za to więcej minerałów. Jaka mąka żytnia będzie najlepsza do konkretnej potrawy?



typ 720 – będzie odpowiednia do chleba żytniego i mieszanego, bułek i pierników,

typ 1400 (mąka sitkowa) – nadaje się do chlebów razowych,

typ 2000 (mąka razowa) – wykorzystuje się ją do przygotowania pełnoziarnistego pieczywa i kiszenia żuru.

Warto również wypróbować 5 zdrowych mąk do różnorodnych wypieków. Sprawdźcie też, jak prawidłowo przesiać mąkę i po co się to właściwie robi.

