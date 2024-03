Jedz te pestki na obniżenie cholesterolu. Przestrzegaj przy tym jednej ważnej zasady

Hipercholesterolemia, czyli zbyt wysokie stężenie „złego cholesterolu” (frakcja LDL) we krwi, dotyczy wielu osób. Może się z nią zmagać nawet 60 procent dorosłych Polaków, przy czym szacuje się, że tylko 11 procent z nich otrzymuje odpowiednią pomoc. Większość nie wie, że ma problem. W zmniejszeniu poziomu cholesterolu pomóc może odpowiednia dieta. Warto włączyć do niej choćby pestki słonecznika.

Pestki słonecznika a poziom „złego cholesterolu”

Pestki słonecznika zawierają duże ilości fitosteroli (steroli roślinnych). Związki te swoją budową przypominają cholesterol. Dlatego okazują się bardzo pomocne w obniżaniu stężenia tego białka w organizmie. Ograniczają jego wchłanianie w jelicie cienkim. Tym samym chronią przed rozwojem różnego rodzaju chorób. Warto podkreślić, że nadmiar cholesterolu wywiera negatywny wpływ na pracę układu krążenia i sprzyja występowaniu, takich schorzeń jak na przykład: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu czy zawał serca.

Jak jeść pestki słonecznika, by obniżyć poziom „złego cholesterolu”? Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – nasiona tracą większość swoich właściwości podczas obróbki termicznej. Dlatego zaleca się, by spożywać je na surowo, w nieprzetworzonej formie (po obraniu pestek z łupiny). Nasiona doskonale sprawdzają się jako samodzielna przekąska albo składnik koktajli, deserów czy sałatek. Dzięki nim dania zyskują na chrupkości. Stają się też bardziej sycące. Należy jednak uważać, by nie przesadzić z ich ilością. Maksymalna dzienna porcja to 25-30 gramów słonecznika. Nadmiar nasion w diecie może skutkować problemami gastrycznymi, podrażnieniem żołądka i jelit.

Inne prozdrowotne właściwości nasion słonecznika

Pestki słonecznika mają w swoim składzie nie tylko fitosterole, ale też inne cenne związki, na przykład witaminę E, cynk, selen, kwas foliowy, wapń, fosfor czy żelazo. Wykazują działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Wzmacniają układ odpornościowy. Zawierają również duże ilości błonnika pokarmowego, który wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego i wspomaga proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Przedłuża bowiem uczucie sytości po posiłku i przyspiesza usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z organizmu.

Co jeszcze jeść na obniżenie cholesterolu?

Nie tylko spożywanie nasion słonecznika wpływa na obniżenie cholesterolu. Warto włączyć do swojej diety również inne produkty, na przykład płatki owsiane, ciemne pieczywo, brązowy i czerwony ryż, pełnoziarniste makarony, kasze, rośliny strączkowe, a także zielone warzywa liściaste. W tej grupie znajduje się między innymi sałata, rukola, szpinak, jarmuż, roszponka i natka pietruszki. Stosunek warzyw do owoców powinien wynosić 4:1. Co ciekawe, nie należ obawiać się jajek. Najnowsze badania dowodzą, że bezpieczna porcja to nawet 10 jajek w tygodniu, przy czym warto jeść więcej białek niż żółtek.

Czytaj też:

Lubisz słodycze, sery, masło, mięso, owoce? Uważaj. Dr Stolińska radzi, co powinniśmy jeśćCzytaj też:

Czy jedząc jajka, podnosimy cholesterol? Dietetyk mówi, na co zwrócić uwagę