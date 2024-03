Czy jedząc jajka, podnosimy cholesterol? Dietetyk mówi, na co zwrócić uwagę

Jajka to jeden z podstawowych produktów naszej diety, posiadają całe bogactwo składników odżywczych. Są składnikiem, który pasuje do wielu potraw i dla niektórych obowiązkowym elementem śniadania. I choć jajka zawierają substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu (poza witaminą C i błonnikiem), to jednak krąży przekonanie, że mogą one podnosić cholesterol. Czy rzeczywiście tak się dzieje?

Czy jedząc jajka, podnosimy cholesterol?

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie wytłumaczyła, czy jedząc jajka, rzeczywiście podnosimy w ten sposób swój cholesterol. „Pamiętajcie, że cholesterol w naszej krwi to jest wypadkowa dwóch rzeczy, a mianowicie tego, co zjemy, na przykład w jajkach, które są bardzo bogate w cholesterol, i tego, co sami wyprodukujemy w wątrobie, w nerkach i innych narządach” – zaczęła specjalistka. Odniosła się także do wpływu jedzonych jajek na produkcję cholesterolu w naszym organizmie:

„Czasami jest tak, że jedząc takie produkty o dużej zawartości cholesterolu, faktycznie szybko rośnie nam poziom cholesterolu, ale najczęściej te dwie rzeczy mają się do siebie nijak. Tzn. nasza endogenna produkcja w ogóle nie zwraca żadnej uwagi na to, ile tych jajek zjemy” – mówi profesor Stachowska.

Specjalistka nadmienia przy tym, że każdy powinien zachować zdrowy rozsądek i zwraca uwagę na to, ze osoby, które mają taką „urodę” genetyczną, że cholesterol z jaj nie podnosi im stężenia we krwi – śmiało mogą jeść jajka. Przestrzega jednak tych, którym po zjedzeniu tego produktu lipidy szybują w górę, by wtedy „przemyśleli sprawę”.

Co podnosi cholesterol w naszym organizmie?

Profesor Ewa Stachowska zauważyła także, że przecież jajka są elementem także tej najzdrowszej diety, polecanej dla prewencji miażdżycy, czyli diety śródziemnomorskiej – oczywiście należy je jeść w umiarkowanych ilościach. Dodała przy tym, że ktoś, kto ma problemy z cholesterolem, powinien zachować zdrowy rozsądek i jeść 4 do 7 sztuk tygodniowo.

Zwróciła jednak uwagę na zupełnie inny produkt, który może działać szkodliwie na poziom cholesterolu: „Natomiast tym, co rzeczywiście działa na nasz układ krążenia, na tętnice i rzeczywiście potęguje proces miażdżycy, jest czerwone mięso, szczególnie to przetworzone czerwone mięso. Czerwone mięso za sprawą nie tyle cholesterolu, zawartego w tym mięsie, co nasyconych tłuszczy w kombinacji z żelazem, jest niezwykle prozapalne”.

„Pamiętajcie, że jajka są niezwykle cennym źródłem tłuszczu, ale też różnych składników, które są niezbędne dla naszego zdrowia. Ale jedzmy je z umiarem, a jeśli nasz cholesterol poszybował do góry – zwróćmy uwagę na czerwone mięso, na wędliny, ale także na jajka. Jeśli będziemy jeść 7-8 jajek dziennie to oczywiście nie będzie to dobre dla naszego zdrowia i dla zdrowia naszych tętnic” – podsumowała specjalistka.

Dlaczego jajka są ważnym składnikiem naszej diety?

Jajka są bardzo odżywcze i zdrowe. Przede wszystkim są źródłem pełnowartościowego białka, które jest łatwo przyswajalne przez nasz organizm. Dodatkowo są także bogate w witaminy A, E, D i K oraz witaminy z grupy B. To też cenne źródło składników mineralnych, takich jak: wapń, żelazo, potas, fosfor, cynk czy selen.

Dlaczego warto jeść jajka? Ich spożywanie może przyczynić się do utrzymania zdrowej masy ciała, poprawy funkcji mózgu, ale też dobroczynnie wpływają na funkcjonowanie całego organizmu. Ciekawostką jest jednak, że wartość odżywcza jajek różni się w zależności od pory roku. Koniecznie sprawdźcie też, jaki jest najzdrowszy sposób przygotowania i jedzenia jajek.

