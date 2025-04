W Biedronce dobre masło „za grosze”. Ruszaj po zapasy, zanim wszystko wykupią

Po świętach wielkanocnych wiele domowych budżetów odczuwa wyraźne obciążenie – wydatki na świąteczne przygotowania potrafią solidnie nadszarpnąć portfel. W takiej sytuacji warto zwrócić szczególną uwagę na promocje w sklepach, zwłaszcza na produkty spożywcze, takie jak na przykład masło. Jego cena w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła, dlatego każda okazja, by kupić je taniej, to realna oszczędność. Rozsądne planowanie zakupów i korzystanie z rabatów może pomóc zmniejszyć wydatki.

Jak dostać tanie masło w Biedronce?

W Biedronce trwa atrakcyjna promocja na masło w ramach oferty „2+1”. Oznacza to, że kupując dwie sztuki masła, trzecią dostaniemy całkowicie za darmo. Promocja obejmuje wszystkie masła w kostkach (200 gramów). Przy zakupie trzech produktów – klienci uzyskają rabat o wartości najtańszego z nich. Zostanie on rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane produkty promocyjne. Wszystkie masła można ze sobą dowolnie mieszać. Trzeba jednak się spieszyć, ponieważ promocja trwa tylko przez dwa dni – od czwartku do piątku włącznie (24-25 kwietnia).

Kupując w Biedronce trzy kostki w obniżonej cenie, można naprawdę sporo zaoszczędzić, a masło to przecież produkt, który zawsze się przyda – do kanapek, gotowania czy pieczenia.

Gdzie jeszcze można dostać tańsze masło?

Nie tylko w Biedronce, ale także w innych sieciach supermarketów można znaleźć atrakcyjne promocje na masło, co pozwala zaoszczędzić na codziennych zakupach. Wtedy z takich ofert mogą skorzystać też osoby, które nie mieszkają blisko Biedronki. Takie tanie masło można kupić także w Dino – oferta „2 plus 1” obejmuje masło marki „Łaciate”, a kostka tego produktu kosztuje jedynie 5 zł 99 gr zamiast 8 zł 99 gr.

W Netto masło ekstra bez laktozy marki „Miletto” można kupić o 20 procent taniej – oznacza to, że zamiast 9 zł 99 gr trzeba zapłacić tylko 7 zł 99 gr.

