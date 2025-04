Dodaj je do diety i zobacz różnicę. „Czarne złoto” pomaga schudnąć i obniża poziom cukru

Polacy chętnie sięgają po fasolę. Zazwyczaj wybierają białą lub czerwoną odmianę. Zapominają, że na rynku znaleźć można również inny wariant, zwany przez niektórych „czarnym złotem”. Zresztą nie bez powodu. To warzywo skrywa bowiem wiele cennych właściwości i wywiera niezwykle pozytywny wpływ na organizm. Zobacz, co dokładnie potrafi.

Jakie właściwości ma czarna fasola?

Czarna fasola jest źródłem łatwoprzyswajalnego białka i błonnika. Te dwa makroskładniki odgrywają niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. Regulują pracę jelit i usprawniają procesy trawienia. Jednocześnie zapewniają długie uczucie sytości po posiłku. Oba te czynniki sprawiają, że można łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii i chudnąć. Warto podkreślić, że opisywane warzywo obniża również stężenie glukozy we krwi. Co więcej, zapobiega nagłym „skokom” poziomu cukru w organizmie. To właśnie one są jedną z głównych przyczyn napadów głodu utrudniających walkę z nadprogramowymi kilogramami.

Czarna fasola wykazuje również właściwości antyoksydacyjne. Związki w niej zawarte zwalczają wolne rodniki i spowalniają wolne rodniki. Łagodzą też stany zapalne i redukują poziom „złego cholesterolu”. Przeprowadzone badania dowodzą, że mogą one odegrać niezwykle istotną rolę w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, a także schorzeń o podłożu nowotworowym.

Jak wykorzystać czarną fasolę w kuchni?

Czarną fasolę można kupić w sklepach internetowych i stacjonarnych ze zdrową żywnością. Kilogram produktu kosztuje około 20 złotych. Znajduje on bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Można ją dodawać do zapiekanek, makaronów, kasz czy różnego rodzaju sałatek. Doskonale komponuje się z takimi składnikami jak na przykład papryka, czerwona cebula czy kukurydza. Przed spożyciem należy ją namoczyć i ugotować. Namaczanie powinno trwać od 10 do 12 godzin, a gotowanie – około 60 minut.

