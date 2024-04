Tylko dziś masło za darmo w Lidlu. Uzupełnij zapasy po świętach

Superoferta na masło w Lidlu trwa tylko jeden dzień. Obowiązuje jedynie w czwartek, 4 kwietnia 2024 roku. Trzeba się więc spieszyć, by uzupełnić zapasy i zaoszczędzić.

Masło za darmo w Lidlu – jakie warunki trzeba spełnić?

Akcja „1+1 gratis” dotyczy masła extra marki Pilos (83%). Jest skierowana do klientów, którzy mają oprogramowanie mobilne Lidl Plus zainstalowane na swoim telefonie komórkowym. By skorzystać z promocji, trzeba aktywować specjalny kupon, dostępny w aplikacji. Można ją pobrać za darmo ze sklepu internetowego. Działa zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iPhone’ach.

Przy zakupie dwóch opakowań, jedno otrzymujemy gratis. Na jeden kupon można nabyć maksymalnie 2 produkty. Każda kolejna sztuka masła jest sprzedawana w regularnej cenie (poza promocją).

Masło extra, czyli jakie?

Do produkcji masła extra wykorzystuje się ukwaszoną i pasteryzowaną śmietanę. Zwykle zawiera ono 83 procent tłuszczu i tylko 0,6 procent laktozy, czyli cukru mlecznego. Ma lekko kwaśny posmak. Może być wykorzystane jako smarowidło do kanapek, a także dodatek do różnego rodzaju wypieków (ciast, ciasteczek, muffinek etc.), sosów czy wytrawnych tart. Ten rodzaj masła może być włączony do diety osób z nietolerancją laktozy.

Jak przechowywać masło, by dłużej zachowało świeżość?

Najlepiej trzymać masło w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych czy innych źródeł ciepła, na przykład grzejników. Można je przechowywać poza lodówką. Trzeba tylko wówczas pamiętać, by zużyć produkt w ciągu siedmiu dni. Jeśli wiesz, że nie zostanie szybko wykorzystany, schowaj go do lodówki.

