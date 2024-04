Fit jajecznica to mój sposób na pyszne i błyskawiczne śniadanie podczas diety. Koniec z szorowaniem patelni

Jajecznica to niezwykle pyszny i pożywny pomysł na śniadanie. Jajka podane w ten sposób z ulubionymi dodatkami to metoda na energię podczas całego poranka. Jest nie tylko smaczna, ale także bogata w białko i inne cenne składniki odżywcze. Jeśli walczycie z nadprogramowymi kilogramami – przygotujcie jajecznicę bez użycia tłuszczu. Poniżej przedstawiamy kilka prostych sposobów na takie właśnie przyrządzenie tej potrawy.

Jak przygotować fit jajecznicę? Prosty patent

Żeby przyrządzić dietetyczną jajecznicę, musicie jedynie odrobinę zmienić sposób jej robienia. Cały sekret tkwi w tym, by nie smażyć jej na tłuszczu. Co zrobić, żeby była pyszna, kremowa, jednak bez grama masła? Możecie przyrządzić jajecznicę na parze – potrzebujcie do tego jedynie metalowej miski, w której rozbijecie jajka i będziecie gotować na garnku z wodą. Nie jest to jednak jedyną opcją.

Drugim pomysłem, który nie jest aż tak angażujący, jak robienie jajecznicy na parze, jest przygotowanie jej w piekarniku. Wystarczy, że do formy do zapiekania wylejecie masę jajeczną z rozbełtanych jajek z różnymi dodatkami. Dobrze sprawdzą się na przykład pokrojone w kostkę pomidory. Całość musicie też doprawić wedle własnych preferencji. Jeśli nie macie odpowiedniej foremki – możecie użyć też szklanego naczynia żaroodpornego, które w swojej kuchni ma niemal każdy z nas. Taką jajecznicę trzeba piec w 180 stopniach Celsjusza przez około 8-10 minut (do momentu, aż jajka będą ścięte).

Jak zrobić jajecznicę bez grama tłuszczu? Inne sposoby?

Jeżeli chcecie przygotować jajecznicę bez dodawania do niej tłuszczu – możecie zrobić to również przy użyciu kuchenki mikrofalowej, choć ten sposób niektórym może wydać się dość kontrowersyjny. Jest to jednak bardzo szybki patent na to danie. Podobnie jak w przypadku jajecznicy z piekarnika – do małego naczynia żaroodpornego musicie wrzucić rozbite jajka i całość wstawić do kuchenki mikrofalowej na około 30 sekund. Po tym czasie zamieszajcie całość i ponownie uruchomcie mikrofalę. Czynność tę powtarzajcie do momentu, aż konsystencja jajek będzie dokładnie taka, jaką chcecie uzyskać.

Jeśli chcecie przyrządzić jajecznicę w tradycyjny sposób z wykorzystaniem patelni – użyjcie do tego patelni teflonowej. W ten sposób jajka nie będą przywierać do powierzchni, a wy nie będziecie musieli używać tłuszczu. Pamiętajcie jednak, by ciągle mieszać masę jajeczną i kontrolować temperaturę płyty indukcyjnej (lub wielkość płomienia w przypadku tradycyjnej kuchenki). Jeśli wasza patelnia jest już lekko zużyta i jajka zaczną przywierać – wystarczy, że w tej sytuacji dodacie kilka kropli wody. Koniecznie sprawdźcie też, jakie są najzdrowsze wersje jajecznicy.

