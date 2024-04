Przez ten błąd ogórki kiszone są mętne i gazują. Babcia zawsze krzyczała, żeby tego nie robić

Ogórki kiszone to pyszny klasyk w naszym kraju. Zajadamy się nimi bez żadnych dodatków, ale są też wspaniałym urozmaiceniem wielu dań. Ich kwaśny smak i chrupiąca tekstura dodają „charakteru” i wyrazistości surówkom. Idealnie pasują też do kanapek. To jednak nie wszystko – takie ogórki korzystnie wpływają także na nasze zdrowie. Dodatkowo jest to produkt niskokaloryczny (w 100 g jest jedynie 12 kcal), a więc idealny dla osób, które są na diecie odchudzającej. Duża część z nas przygotowuje ogórki kiszone samodzielnie w domu. Podpowiadamy, co zrobić, by wyszły naprawdę smaczne.

Błąd, przez który ogórki kiszone są mętne i gazują

Najlepsze ogórki to takie, które są chrupiące, lekko kwaśne i cudowanie aromatyczne. Czasami jednak po ukiszeniu okazuje się, że wychodzą one zupełnie inne – są mętne, a do tego gazują. W konsekwencji często więc nie nadają się do jedzenia. Jak się ustrzec przed takim efektem? Musicie przestrzegać jednej, bardzo ważnej zasady. Chodzi o to, by w słoiku (lub innym naczyniu) ogórki nie były ułożone zbyt blisko siebie i mocno ściśnięte.

Jest to podstawowy błąd, który popełnia naprawdę sporo osób. Nie należy więc wypełniać słoika „aż po brzegi”, ponieważ wtedy gaz nie będzie mógł swobodnie uchodzić. Pamiętajcie jednak też, żeby nie iść ze skrajności w skrajność – zbyt luźne ułożenie ogórków również nie jest wskazane. Najważniejsze jest, by wszystkie z nich były przykryte zalewą. Do fermentacji dojdzie tylko wtedy, gdy warzywa będą całkowicie zalane płynem. Wypróbujcie tradycyjny przepis na kiszone ogórki – to gwarancja tego, że będą naprawdę smaczne.

O czym jeszcze pamiętać przy kiszeniu ogórków?

Bardzo ważne jest też, by podczas kiszenia ogórków użyć odpowiedniej soli. Sól jodowana lub z różnymi dodatkami może negatywnie wpłynąć na proces fermentacji. Najlepiej sprawdzi się więc sól kamienna (dodatkowo zawiera ona cenne minerały). Uważnie wybierajcie też inne przyprawy, które do nich dodajecie. Unikajcie pieprzu ziarnistego, ziela angielskiego, a także liści laurowych, ponieważ przez nie ogórki nabiorą nieprzyjemnego, gorzkawego smaku. Dobrym pomysłem jest z kolei użycie kopru, czosnku, a także chrzanu.

Pamiętajcie też, że do kiszenia najlepiej jest wybierać młode ogórki – najlepiej sprawdzą się te z jasną skórką o średniej wielkości. Bardzo ważne jest też to, by słoiki, których używacie, były naprawdę porządnie umyte. Jeśli w środku będą pozostałości brudu lub różnych bakterii, to może w ten sposób dojść do rozwoju pleśni. Jeśli po przygotowaniu ogórków kiszonych będziecie mieć wątpliwości w kwestii tego, czy są one dobre, to lepiej jest je wyrzucić, niż ryzykować zatrucie. Sprawdźcie też, kto nie powinien jeść ogórków kiszonych.

